U prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronađeno je bure za koje se sumnja da je u njemu zakopano telo Aleksandra Nešovića, nezvanično se saznaje.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložena je obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti i potvrdilo da li je u pitanju telo Aleksandra Nešovića.

Prema prvim nezvaničnm informacijama, bure sa telom je pronađeno u ataru sela Jarkovci kod Inđije i bilo je preliveno betonom.

Nešović je, podsetimo, kako se sumnja, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja se traga za njegovim telom.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu A. N, za čijim telom se i dalje traga, ovo tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.

