Na telu za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović, a koje je danas pronađeno zakopano u buretu kod Inđije, ima tragova gareži.

Izvor iz istrage navodi da su osumnjičeni palili telo posle zločina, ali im najverovatnije nije uspelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgoreo samo deo tela.

Takođe, supruga Nešovića koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je on na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na telu koje je danas pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provera i veštačenja.

Podsetimo, u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom Aleksandru Nešoviću, za kojim se tragalo.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

Alo/Kurir

