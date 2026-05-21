Tokom prošlog vikenda, u nemačkom gradu Vilu došlo je do sukoba u kojem je učestvovalo nekoliko muškaraca. Trojica njih su zadobila povrede. Istraga je u toku.

Prema trenutnim informacijama, kobne večeri u stanu u Vilu dogodila se svađa između dva Švajcarca, jednog Srbina i jednog Avganistanca.

Tridesetogodišnji Švajcarac, dvadesetsedmogodišnji Švajcarac i dvadesetogodišnji Srbin zadobili su neutvrđene povrede. Dvadesetjednogodišnji Avganistanac je nepovređen. Srbina i Avganistanca je u međuvremenu uhapsila kantonalna policija Sankt Galena.

Tačan redosled događaja trenutno istražuje kantonalna policija Sankt Galena u ime javnog tužilaštva.