-U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja - saopšteno je iz tog tužilaštva.

Nešović je nestao 12. maja u Beogradu, a sumnja se da je ubijen u restoranu na Senjaku.