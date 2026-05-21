Splitska policija, u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom, istražuje smrt 29-godišnje žene koja je preminula u sredu uveče na auto-putu A1 kod odmorišta Sitno. Glavno pitanje je kako se žena, rodom iz Županje sa skorašnjom adresom na području Šibenika, našla na auto-putu kao pešak.

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je u pitanju samoubistvo ili nešto drugo.

Tragediji je, kako se ispostavilo, prethodilo nekoliko poziva policiji. U kratkom vremenskom razmaku, dva vozača su prijavila da žena hoda levom trakom autoputa. Ubrzo je stigla i treća prijava - da je pešaka udario automobil. Nakon što je prvo vozilo sa hrvatskim registracijama udarilo u nju, u telo su udarila još dva automobila. Jedan je vozio američki državljanin, a drugi državljanin Srbije. Obojica su navodno policiji rekli da misle da prelaze preko neke torbe na putu.

Scena na mestu nesreće bila je užasna, šokirajući čak i iskusne policajce, dežurnog zamenika okružnog tužioca i saobraćajnog veštaka koji je obavio uviđaj. Policija intenzivno pregleda snimke sa nadzornih kamera sa obližnjih benzinskih pumpi kako bi utvrdila da li je žena sama ušla na auto-put ili ju je neko vozio.

Alo/Index.hr

BONUS VIDEO