Smrt muškarca ispred jednog tržnog centra u Dablinu u Irskoj izazvala je burne reakcije javnosti, dok pojedini ovaj slučaj već porede sa tragedijom Džordža Flojda u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tridesetpetogodišnji Iv Sakila preminuo je nakon što su ga obezbeđenje i nekoliko prisutnih osoba savladali ispred jedne robne kuće, posle navodne krađe parfema. Prema dostupnim informacijama, Sakila je pokušao da pobegne, a tom prilikom oborio je 80-godišnjeg muškarca koji je zadobio teške povrede, ali nije životno ugrožen i nalazi se na bolničkom lečenju.

Nakon incidenta, nekoliko osoba držalo je Sakilu na zemlji do dolaska policije. Policajci su mu nakratko stavili lisice, ali su ubrzo primietili da ne diše. Na licu mesta odmah je započeta reanimacija uz upotrebu defibrilatora, međutim muškarac je ubrzo po dolasku u bolnicu proglašen mrtvim.

Slučaj je otvorio brojna pitanja u javnosti, posebno o tome da li je upotrebljena sila bila neophodna i da li je cela situacija mogla biti rešena bez smrtnog ishoda. Pojedini svedoci i korisnici društvenih mreža ukazuju na način na koji je Sakila bio obuzdan, navodeći sličnosti sa slučajem Džordža Flojda koji je 2020. godine potresao svet.

Iz robne kuće saopšteno je da su duboko pogođeni smrću muškarca i istakli da nijedan bezbednosni incident u prodavnici ne bi smeo da završi gubitkom ljudskog života.

Istraga je u toku, a očekuju se rezultati obdukcije koji bi trebalo da utvrde tačan uzrok smrti i sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

