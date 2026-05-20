Milov jurišnik! Bivši direktor crnogorske Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) Dejan Peruničić (67), koji je godinama bio udarna pesnica i čovek od najvećeg poverenja dugogodišnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, osuđen je na pet godina robije zbog zloupotrebe položaja!

On je oglašen krivim jer je od decembra 2019. do izbora, 30. avgusta 2020. godine, naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika, u grčevitom pokušaju da spreči pad Đukanovićevog režima!

Zajedno s njim operativac ove tajne službe Srđa Pavićević osuđen je na godinu i četiri meseca zatvora zbog nezakonitog snimanja i praćenja po usmenim nalozima svog šefa. Presuda je izrečena u Višem sudu u Podgorici nakon sudskog postupka koji se odvijao pod velom strogih tajni i u kojem je javnost bila potpuno isključena.

Peruničić je osuđen zbog toga što je u ključnom političkom periodu protivpravno iskorišćavao svoj moćni službeni položaj i ovlašćenja direktora ANB-a. On je, potpuno suprotno zakonu i bez ikakvog odobrenja predsednika Vrhovnog suda Crne Gore, nepoznatim službenicima Agencije izdavao strogo poverljive usmene naloge za primenu nadzora nad elektronskim komunikacijama za brojeve telefona Đukanovićevih protivnika.

Time je brutalno povredio njihova prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, garantovana Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i Ustavom Crne Gore. Uprkos težini dela, u zvaničnom saopštenju Višeg suda navodi se da sud nije prihvatio predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da se okrivljenom Peruničiću, nakon izricanja prvostepene presude, odredi pritvor. Umesto rešetaka, njemu su određene blaže mere nadzora koje podrazumevaju zabranu napuštanja mesta boravišta i obavezno javljanje Upravi policije Crne Gore u Podgorici.

U zvaničnom saopštenju Višeg suda u Podgorici ističe se da su Peruničić i Pavićević oglašeni krivim zbog izvršenja produženog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Istaknuto je da je prvostepenu presudu izrekao sudija Igor Đuričković, te da je reč o jedinstvenom i izuzetno složenom krivičnom postupku koji se vodio po čak četiri različita optužna predloga Specijalnog državnog tužilaštva, podnošena od marta 2021. pa sve do septembra 2024. godine.

Suđenje iza zatvorenih vrata





Iz Višeg suda u Podgorici dodali su da je proces završen u potpunoj tajnosti kako bi se sačuvala bezbednost. „Imajući u vidu činjenicu da je za vreme trajanja postupka sud doneo odluku kojom je bila isključena javnost za ceo tok glavnog pretresa, radi čuvanja tajne i očuvanja javnog reda, sud je doneo odluku kojom je isključio javnost i prilikom saopštavanja razloga presude", naveli su iz te institucije, pravdajući time strogi veo tajne koji je obavio ovo suđenje.

Piše: Mihajlo Žilović

