Kolumbijska pevačica Shakira dobila je konačnu pravnu bitku protiv poreskih vlasti u Španiji, nakon što je sud naložio da joj bude vraćeno više od 60 miliona evra na ime nezakonito utvrđenih poreza i novčanih penala.

Administrativno veće Nacionalnog suda Španije donelo je presudu u njenu korist i poništilo postupak na osnovu kojeg je prethodno bila obavezna da plati skoro 55 miliona evra na ime poreza i kazni.

Prema odluci suda, taj iznos mora biti vraćen pevačici zajedno sa pripadajućim kamatama, prenosi list "Pais".

Šakira je u saopštenju koje je objavio njen tim pozdravila ovu odluku i ponovo kritikovala španske poreske institucije.

-Nikada nije bilo nikakve utaje, a ni sama poreska uprava nikada nije mogla da dokaže suprotno, jednostavno zato što to nije bila istina - navela je ona.

Pevačica je istakla da je gotovo deceniju bila tretirana kao krivac, dok su, kako tvrdi, postupci protiv nje bili iskrivljavani i preuveličavani, a njen ime i imidž korišćeni kao primer za zastrašivanje drugih poreskih obveznika.

-Posle više od osam godina brutalnog javnog blaćenja koje sam trpela, orkestriranih kampanja u cilju uništenja moje reputacije i bezbrojnih besanih noći koje su ugrozile moje zdravlje i porodicu, Nacionalni sud je konačno ispravio stvari - poručila je potom.

Sud je utvrdio da, suprotno proceni španske Poreske uprave, ona nije bila poreski obveznik u Španiji tokom 2011. godine, te da zbog toga nije postojala obaveza plaćanja poreza na prihod ni na imovinu u toj državi.

Poreske vlasti su ranije tvrdile da je pevačica bila poreski rezident Španije zbog veze sa fudbalerom Žerardom Pikeom i navodnog centra njenog poslovanja u toj zemlji.

Međutim, sud je zaključio da nije dokazano da je boravila u Španiji više od 183 dana godišnje, što je zakonski uslov za poreski rezidentni status.

Zbog toga su poreske mere protiv nje proglašene nezakonitim.

Ipak, ova odluka ne utiče na raniji krivični postupak, u okviru kojeg je dokazana poreska prevara za period od 2012. do 2014. godine.

U tom slučaju Šakira je prihvatila trogodišnju zatvorsku kaznu, koju nije odslužila, kao i novčanu kaznu od 7,3 miliona evra.

Nakon nagodbe sa tužilaštvom, priznala je da je u tom periodu bila poreski obaveznik u Španiji, ali je ipak izbegla plaćanje dela poreza.