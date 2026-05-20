Nikšićanin Ratko Koljenšić danas je u ponovljenom postupku u podgoričkom Višem sudu osuđen na 20 godina zatvora za pomaganje u ubistvu Nikole Bojovića 29. aprila 2013. godine.

Presudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević.

Sud je u ponovnom postupku uvažio stav Apelacionog suda da je ranije izrečena kazna od 30 godina zatvora bila prestroga za krivično delo pomaganja.

Koljenšić je optužen da je pomogao u ubistvu Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, a u optužnici se navodi da mu je Slobodan Šaranović obećao novčanu naknadu u iznosu od 30.000 evra da zajedno sa Sašom Cvetanovićem likvidira Bojovića.

Koljenšić se tereti da je sredinom 2013. godine zajedno sa Milošem Vojnovićem, Slavišom Novakovićem i Goranom Maletićem (rođenim Bojanićem) postao pripadnik kriminalne organizacije koju su formirali Miloš Delibašić i pokojni Slobodan Šaranović.

Na listi za odstrel ove kriminalne organizacije, prema stavu tužilaštva, bili su Vladimir Jovanović iz Beograda, Baranin Luka Đurović i pripadnici njegovog obezbeđenja, kao i Beograđanin Filip Korać, koji je označen kao član klana Luke Bojovića koji stoji iza ubistva Branislava Šaranovića, brata Slobodana Šaranovića.

Koljenšić se konkretno tereti da je sa Cvetanovićem oko dvadeset dana pratio kretanje i navike Nikole Bojovića.

– Oni su 29. aprila 2013. u ranim jutarnjim časovima zajedno došli u Ulicu carice Milice, pa je okrivljeni Koljenšić pokretom desne ruke pokazao Cvetanoviću mesto na kome je najpogodnije da se sakrije i sačeka Bojovića i ubije ga – navodi se u optužnici.

Cvetanović je iz automatskog pištolja rafalno ispalio 15 projektila u glavu i telo sada pokojnog Nikole Bojovića.

Koljenšić je pred srpskim organima u odsustvu osuđen na 30 godina zatvora zbog učestvovanja u ubistvu Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi.

Cvetanović je u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Nikole Bojovića.

Prilikom davanja završne reči u martu 2018. godine, on je rekao da se ne plaši visoke zatvorske kazne jer zna da će biti ubijen.

Saša Cvetanović je šest meseci pre ubistva brata tražio da on „svedoči što pre, dok je još živ”.

Jugoslav Cvetanović ubijen je 26. septembra 2017. u sačekuši u Ulici Stefana Prvovenčanog u Vranju. Likvidiran je vatrenim oružjem s oko 30 hitaca, a za njegovo ubistvo pred Višim sudom u Vranju sudi se Podgoričaninu Marjanu Vujačiću.

Tokom suđenja pred podgoričkim Višim sudom prikazan je snimak kamere video-nadzora u Ulici carice Milice u Beogradu, koji je snimio Koljenšića pet minuta pre nego što je Cvetanović pucao u Bojovića.

Na snimku se vidi kako Koljenšić vadi ruku iz jakne, što je tužilaštvo okarakterisalo kao znak ubici da sačeka.

Sa druge strane, optuženi Koljenšić je kazao da je u tom trenutku pozdravio Cvetanovića i da je zaključak tužilaštva pogrešan.

– Samo sam se pozdravio i napustio lice mesta. Nisam znao šta planira Cvetanović da uradi i delovalo mi je da je pod dejstvom alkohola – rekao je Koljenšić.

On je pojasnio da je nakon pozdravljanja Cvetanovića krenuo na drugu stranu.

Advokat Boris Marinović je tada prigovorio ovom dokazu, pojašnjavajući da snimak ne inkriminiše direktno Koljenšića kao izvršioca.

– Ne može se izvući zaključak koji tužilaštvo optužnicom izvlači. Očigledno je da okrivljeni Koljenšić nije pratio oštećenog Bojovića, jer bi znao za kamere i maskirao bi se. Međutim, na snimku se vidi da je on toga dana bio bez maske i nije se skrivao, za razliku od Cvetanovića koji je imao kapu na glavi – rekao je tada advokat Marinović.

