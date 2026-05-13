Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu odbrane optuženog Stanka Kovačevića i usvojio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preinačivši presudu Višeg suda, u delu koji se odnosi na kaznu.

Kovačević je za krivično delo zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju osuđen na četiri godine zatvora, umesto prethodno izrečene kazne od dve godine.

Istovremeno, potvrđena je odluka prema kojoj je optuženi dužan da Crnogorskoj komercijalnoj banci isplati 870.000 evra, uz zakonsku zateznu kamatu od 31. maja 2024. godine do konačne isplate, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

Prema navodima iz presude, Kovačević je kao glavni blagajnik filijale CKB-a u Herceg Novom zloupotrebom položaja pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

Apelacioni sud ocenio je da je Viši sud pravilno utvrdio činjenice i primenio zakon u delu koji se odnosi na postojanje krivičnog dela i krivicu optuženog. Međutim, sud je zaključio da prvostepeni sud nije dovoljno cenio težinu dela, posebno visinu pribavljene koristi i stepen povrede zaštićenog dobra.

Kako je navedeno, stroža kazna izrečena je radi ostvarivanja svrhe kažnjavanja i jačanja poverenja javnosti u zakonitost i odgovornost u finansijskom poslovanju.

