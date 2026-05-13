Mark Riben (43), optužen za svirepo ubistvo svoje supruge Kristine Joksimović, koju je nakon zločina obezglavio, a delove tela potom izblendirao u industrijskom blenderu osuđen je na doživotnu robiju!

Kristinin otac, koji je ćerkinu glavu pronašao u đubretu, plakao je neutešno u sudnici nakon što je njegovom zetu krvniku izrečena kazna. Podsetimo, par je u braku dobio dve ćerke.

Ubistvo se dogodilo u Švajcarskoj, u februaru 2024. godine, a neki detalji slučaja su toliko uznemirujući da javnost nije mogla da prisustvuje sudskim ročištima, a novinari koji su izveštavali o slučaju morali su da sede u drugoj prostoriji.

Izričući presudu Ribenu za zločin, sudija Danijel Šmid je rekao da "postoje slučajevi koji fikciju pretvaraju u stvarnost. Ovaj slučaj je promenio našu stvarnost".

Slučaj, koji je duboko uznemirio i javnost u Srbiji, danima je punio naslovnice svetskih medija. Pred današnje izricanje presude, pred sudom se okupilo više od 50 ljudi, te su bile pojačane mere obezbeđenja kako ne bi došlo do nereda.

Mark Riben će, osim izdržavanja doživotne zatvorske kazne morati da isplati i 100.000 švajcarskih franaka odštete dvema ćerkama koje je imao sa Kristinom, koje imaju pet i šest godina, kao i 120.000 franaka njenom ocu, 100.000 njenoj majci i 60.000 njenoj sestri.

- Markovo ponašanje nakon zločina bilo je gotovo neverovatno po svojoj okrutnosti i apsurdu. Čovek je delovao sistematski i sa planom. Njegovo ponašanje je pokazalo punu meru njegove mržnje prema ubijenoj - naveli su tužioci prilikom iznošenja završnih reči.

Na otvaranju suđenja, Riben je tvrdio da je Kristinina smrt bila "nesreća", rekavši:

- Naneo sam svojoj porodici neizmernu patnju. Zašto? Zašto sam zakazao? Zašto nisam mogao to da sprečim? Zašto nisam mogao da je sprečim da umre od moje ruke? Voleo sam svoju ženu svim srcem i verovao u zajedničku budućnost. Proganja me danju i noću. Ono što sam uradio je apsolutno neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko se kajem i izvinjavam se - rekao je Riben.

Jezivi zločin šokirao čitavu Evropu

Podsetimo, Kristina je ubijena u svom domu u februaru 2024. godine, a zločinu je navodno prethodila svađa supružnika i njen zahtev za razvodom.

Iako su za širu javnost delovali kao idiličan par, istina je da je Kristina godinama trpela jezivo verbalno i fizičko nasilje, na koje se i požalila svojim najmilijima. Navodno je odlagala razvod od Marka strahujući da će izgubiti decu, jer joj je stalno pretio da će joj uzeti ćerke.

Kada su pronađeni Kristinini ostaci, mnogi nisu mogli da poveruju šta se dogodilo. Kristina je nekada bila Miss Švajcarske i podučavala je manekenke. Mark je sin uspešnog advokata, imao je dobar posao, ževeli su u velikoj kući, a Mark je slovio za posvećenog muža i oca.

Kristina je na mrežama redovno objavljivala fotografije na kojima se smeje sa suprugom i njihove dve ćerke. Samo mesec dana pre nego što je ubijena, Kristina je na mrežama delila fotografije "bekstva sa suprugom", nestvarne snežne prizore iz luksuznog hotela iznad jezera u Lucernu. Spolja, to je bila slika uspeha i stabilnosti - ali onda se dogodilo nezamislivo...

U februaru 2024. godine, Mark Riben je ubio svoju ženu Kristinu Joksimović u napadu besa pre nego što je raskomadao njeno telo i stavio delove tela u blender - "pasirajući ih", kako je to opisano u nalazu obdukcije.

Prema optužnici, nasilje je usledilo tokom svađe oko razvoda. Navodno je par 13. februara tokom ručka razgovarao o uslovima predstojećeg razvoda. Mark je odbio da prihvati razvod, želeo je stalno starateljstvo nad decom i uskratio je finansijsku podršku svojoj supruzi.

Usledila je eskalacija sukoba, a potom je Riben zgrabio suprugu Kristinu za grlo i pritisnuo je uz zid. Zatim joj je obmotao "predmet nalik traci" oko vrata i zadavio je, pre nego što joj je unakazio i uništio telo u blenderu.

Obdukcija je pokazala da je Kristinino telo pokazivalo znake traume od tupog predmeta, uključujući posekotine na licu i modrice na nozi, stopalu, lopaticama i potiljku. Deo njene kose je bio iščupan.

Nakon smrti, Riben je raskomadao njeno telo koristeći ubodnu testeru, nož i baštenske makaze.

Istražitelji kažu da joj je "pažljivo uklonio" matericu, u onome što su stručnjaci opisali kao "namerno sakaćenje ili ritualizovanu degradaciju tela" što može ukazivati na mentalni poremećaj.

Neki delovi tela su stavljeni u industrijski blender, dok su drugi rastvoreni u hemijskom rastvoru.

Istražitelji su takođe otkrili da je puštao YouTube video snimke na telefonu dok je vršio rasparčavanje.

Unutar vešeraja u podrumu porodične kuće, opisanog kao "izolovani bunker sa debelim betonskim zidovima", istražitelji su kasnije otkrili "veliki broj kožnih režnjeva, neki sa pričvršćenim mišićima", zajedno sa komadima mišića i kostiju.

