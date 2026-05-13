Ognjen Ćajić (29) iz Sokoca osuđen je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na četiri godine zatvora jer je pod dejstvom alkohola skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo radnik SIPA Pavle Ninković (33).

Presudom Ćajić je oglašen krivim da je počinio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, sa smrtnim ishodom. Osim kazne zatvora izrečena mu je i dvogodišnja zabrana upravljanja vozilom ”B” kategorije, u koju se ne uračunava vreme provedeno iza rešetaka.Tragedija se dogodila 6. februara 2021. godine na putu Sokolac – Podromanija u mestu Majdani, kada je došlo do sudara Ćajićevog ”pasata” sa ”audijem” kojim je upravljao Ninković.

U presudi se navodi da je Ćajić vozio pod dejstvom alkohola sa koncentracijom od 1,44 g/kg i nedozvoljenom brzinom od 100 km/h na delu puta na kojem je brzina ograničena na 80km/h. Vozio je iz pravca Sokoca ka Podromaniji kada je prešao u levu kolovoznu traku i direktno udario u ”audi”, kojim je upravljao Ninković.

Nakon sudara oba vozača prevezena su na lečenje i Ninković je podlegao povredama u Bolnici ”Srbija” u Istočnom Sarajevu.

”Ćajić je bio svestan da upravljanja vozilom pod destvom alkohola i da time ugrožava javni saobraćaj, te da može dovesti u opasnost život ljudi, na šta je i pristao. Vozilom je upravljao brzinom koja nije prilagođena uslovima i stanju puta, vidljivosti, pregledu, atmosferskim prilikama i saobraćajnim znakovima”, navodi se u presudi.

Dodaje se da je optuženi kršenjem propisa i prelaskom u levu kolovoznu traku izgubio mogućnost izbegavanja saobraćajne nezgode, te je prednjim delom ”pasata” udario u prednji deo ”audija”. Usled udara Ninković je zadobio višestruke prelome, nagnječenje pluća, temponadu srca, prskotinu aorte što je dovelo do smrti.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Pavle Ninković bio je humanista, planinar, biciklista i veliki ljubitelj adrenalinskih sportova. Bio je član planinarskih društava “Glasinac” iz Sokoca i “Javorina” iz Pala. U njegovu čast na zgradi u ulici Gruje Novakovića u Sokocu oslikan je mural s njegovim likom.

