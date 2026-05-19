Dvadesetdvogodišnji Danijel Voterman preminuo je nakon što je kratko izašao iz kome i tvrdio da je njegova devojka namerno izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povređen.

Nesreća se dogodila u februaru u Floridi, kada su Danijel i njegova devojka, Lejha Mumbi, putovali auto-putem. Vozilo je iznenada sletelo s puta i udarilo u drvo. Danijel je zadobio teške povrede glave, kičme i lica i završio u komi, dok je Lejha, koja je u tom trenutku bila trudna, preživela i kasnije rodila ćerku.

Dok je bio u stabilnom stanju, Danijel je prebačen u bolnicu u Sirakjuzu, gde je nakratko došao svesti. Tokom tog perioda dao je izjavu istražiteljima u kojoj je tvrdio da je do nesreće došlo nakon svađe u automobilu i da je njegova partnerka namerno izazvala sudar. Naveo je da su se posvađali zbog poruke koju je dobio od druge devojke, nakon čega je, kako tvrdi, vožnja postala opasna i ubrzana do velikih brzina, pre nego što je automobil udario u drvo.

Nekoliko meseci kasnije Danijel je preminuo u bolnici od komplikacija izazvanih upalom pluća. Nakon njegove smrti, njegova devojka je optužena za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.

Porodica preminulog pokušava da dobije starateljstvo nad detetom, ističući da žele da devojčica odrasta uz Danijelovu porodicu i sećanje na oca. Istraga o okolnostima nesreće i dalje je u toku.

BONUS VIDEO