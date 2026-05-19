Dvoje pripadnika takozvane kosovske policije, muškarac i žena, suspendovani su u severnom delu Mitrovice nakon što su zatečeni u intimnom odnosu tokom radnog vremena.Kako tvrde tamošnji mediji, reč je o N.P. i R.T. koje je navodno druga jedinica takozvane policije zatekla nage u automobilu.
Navodno, slučaj je odmah nakon otkrivanja prijavljen nadležnim starešinama u takozvanoj policijskoj strukturi, koji su doneli odluku o trodnevnoj suspenziji i izrekli im disciplinsku meru.
Jednom od službenika takozvane policije je promenjeno i mesto angažovanja.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)