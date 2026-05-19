Na suđenju stomatologu Slobodanu Stevanoviću, optuženom da je na pešačkom prelazu usmrtio Aleksandra Mirića (28) pa pobegao, svedočila je neutešna majka Nevenka.

Ona je pred Višim sudom u Beogradu ogolila porodičnu tragediju koja se dogodila samo nekoliko sati pre nego što je mladić sa devojkom trebalo da otputuje na odmor.

Saobraćajna nesreća koja je avgusta 2024. godine potresla Srbiju dobila je svoj epilog u sudnici. Nevenka Mirić, majka nastradalog Aleksandra, opisala je trenutak kada su ona i suprug, koji inače žive u Zadru, saznali da im je sin poginuo u Ulici Dragoslava Srejovića kod Bogoslovije.

„Bratanac mog supruga nas je pozvao u tri sata po noći i rekao da je Aleksandar nastradao, da ga je udario auto i da je čovek koji je vozio pobegao. Ujutru je mlađi sin došao po nas i zajedno smo stigli u Beograd“, započela je svoju bolnu ispovest majka.

Aleksandar je ostao da živi u Beogradu sa devojkom Aleksandrom, sa kojom je neposredno pre tragedije proslavio sedam godina ljubavi. Sutradan je trebalo da otputuju u Španiju.

Pre puta, mladić je otišao u grad da se pozdravi sa bratom od strica i najboljim drugom. Pri povratku kući, drug je izašao stanicu ranije, a Aleksandar na stanici kod Bogoslovije.

„Ja sam i njemu i njegovoj devojci oko jedan sat po noći poslala poruku da im želim srećan put, da mi je drago zbog njih i da ih oboje volim. Nisam znala da mi dete u tom trenutku više nije živo“, ispričala je plačući Nevenka Mirić, dodajući da je Aleksandrova devojka te noći besomučno pokušavala da ga dobije na telefon.

Odgovarajući na pitanja u sudnici, majka je istakla da im je supruga okrivljenog poslala poruku saučešća, ali da je to delovalo „tehnički“, dok ih stomatolog Stevanović po izlasku iz pritvora nikada nije kontaktirao.

Neutešna majka je pred sudom iznela svoje tri bolne želje:

Prva želja: „Bila je da se Aleksandar i Aleksandra venčaju i dobiju decu. Oni su bili srodne duše.“

Druga želja: „Da vidim da je okrivljeni svestan šta je napravio i da bar steknem neki osećaj da se kaje, da mu je krivo.“

Treća želja: „Da sud donese pravednu odluku, kako bi to mojoj porodici i Aleksandri donelo malo mira.“

Pored majke, saslušana je i veštak sudske medicine Vesna Jovanović, koja je direktno osporila odbranu optuženog stomatologa. Stevanović je ranije tvrdio da je video oštećenog kako ustaje nakon što ga je udario automobilom.

„Bilo je apsolutno nemoguće da oštećeni ustane s obzirom na teške povrede centralnog nervnog sistema koje je tada zadobio“, striktna je bila doktorka Jovanović.

Ona je pojasnila i da desna noga, u koju je Aleksandar primio primarni udarac, nije polomljena. To ukazuje na to da mladić u momentu hoda nije stajao oslonjen na tu nogu, već da je bio u brzom hodu ili trku u momentu kada ga je automobil pokosio, odbacio na šoferšajbnu, a potom preko zida.

Tokom ročišta u sudnici je prikazan i video-snimak sa nadzorne kamere iz Ulice Dragoslava Srejovića.

Na snimku se vidi kako se gradski autobus zaustavlja u 23.17 časova, a samo nekoliko sekundi nakon što je krenuo sa stajališta, u kadru se vidi telo osobe koje u luku leti kroz vazduh nekoliko metara, preko ivice betonskog zida visokog dva metra. Od samog zida na snimku se ne vidi mesto na koje je nesrećni mladić pao.

