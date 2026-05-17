Kako navode nadležni, pripadnici Stanice granične policije II Plav reagovali su nakon operativnih saznanja da bi srpski državljanin za kojim tragaju organi Srbije mogao nezakonito da pređe granicu.

Policijske patrole izašle su na teren i oko 17 časova u mestu Grnčar, prema opštini Gusinje, zatekle muškarca koji se peške kretao preko takozvane zelene granice.

“Nakon kontrole identiteta utvrđeno je da se radi o M.B. (25) iz Novog Sada, državljaninu Republike Srbije”, saopštila je policija.

Proverom preko Zajedničkog centra za policijsku saradnju Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije u Trebinju utvrđeno je da je M.B. registrovan kao izvršilac krivičnih dela i prekršaja u Srbiji, kao i da ga potražuju nadležni organi njegove matične države.

Srbin iz Novog Sada uhapšen je zbog nezakonitog prelaska državne granice van graničnog prelaza, ali i zbog opasnosti od bekstva, nakon čega je uz prekršajnu prijavu sproveden sudiji za prekršaje u Beranama.