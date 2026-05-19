Teška nesreća odigrala se danas oko 13 časova na Batajničkom drumu u Zemunu.

Prema prvim informacijama, automobil je naleteo na šestogodišnjeg dečaka u neposrednoj blizini Tržnog centra "BN Boss". Vozilo je nesrećnom detetu prešlo točkom preko šake.

Na lice mesta je odmah alarmirana ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog dečaka brzo zbrinula.

Dečak star svega 6 godina zadobio je povrede ekstremiteta i kolima Hitne pomoći je hitno prevezen na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" na Novom Beogradu, gde mu se ukazuje dalja medicinska pomoć i vrši kompletna dijagnostika.

Policija je izašla na lice mesta i obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i to ko je odgovoran za obaranje deteta.

(Telegraf)

