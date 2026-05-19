Roberto Reder (53) se na početku suđenja na Županijskom sudu u Osijeku izjasnio da nije kriv za femicid, tačnije za ubistvo svoje supruge Maje Cvitanović Reder u njihovoj porodičnoj kući u Tenji, koje se dogodilo prošlog leta. Reč je o stravičnom slučaju u kojem je Reder optužen da je ubio suprugu oštrim predmetom, zatim rasparčao njeno telo i bacio delove tela u septičku jamu. Ono što celu priču čini još potresnijom jeste činjenica da većina delova tela žrtve do danas nije pronađena.

Delovi tela u septičkoj jami

- Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv Roberta Redera zbog krivičnog dela teškog ubistva ženske osobe iz člana 111a, stav 1. Krivičnog zakona. Optužnica tereti okrivljenog da je, neutvrđenog datuma, od 2. avgusta do 2. septembra 2025. godine, u Tenji, zbog raskida bračne veze, a nakon što je njegova supruga, koju je prethodno zlostavljao, nameravao da ga ostavi i razvede, sa namerom da je ubije, više puta ubo oštrim predmetom po celom telu, prouzrokovavši njenu smrt. Nakon toga, odsekao je delove tela preminule žrtve, sa kojih je levo i desno stopalo, prst na nozi i delove kože bacio u septičku jamu koja se nalazila u dvorištu njihove porodične kuće – rekao je tužilac Davor Petričević, nakon čega se Reder izjasnio krivim.

- Razumem optužnicu, ali se ne smatram krivim – rekao je optuženi, dok je njegov službeni branilac Vladimir Burić dodao da njegov klijent ne poriče da su delovi tela njegove supruge pronađeni u septičkoj jami, ali poriče da ju je ubio, isekao i bacio delove njenog tela u septičku jamu. Takođe je rekao da poriče da je fizički i psihički zlostavljao suprugu.

Prilikom iznošenja svojih dokaza, tužilac je istakao da su u kući pronađeni brojni tragovi krvi sa DNK žrtve, kao i 22 noža i sekire, mala testera...

Burić je rekao da odbrana u principu nije prigovorila izvođenju predloženih dokaza, ali je zatražila da tužilaštvo navede na šta se svaki od predloženih materijalnih dokaza, poput noževa i sekirica, konkretno odnosi, odnosno šta namerava da njima dokaže. Burić takođe tvrdi da Reder, zbog svog zdravstvenog stanja, nije mogao da izvrši ubistvo svoje supruge, i zatražio je da se na sudu ispita osiječki taksista koji je 31. jula i 1. avgusta vozio Redera u Osiječku bolnicu, te da kaže kako se okrivljeni kretao i da li je koristio štake.

Odbrana je takođe predložila sprovođenje rekonstrukcije na licu mesta. Sudsko veće, kojim je predsedavala sudija Biljana Đilas, prihvatilo je dokazne predloge tužilaštva, dok će odluka o predlozima odbrane biti doneta naknadno.

Reder je 2. avgusta prošle godine prijavio nestanak supruge, a pokrenuta je potraga u koju su uključeni i drugi članovi njene porodice, kao i on sam, a danima je na društvenim mrežama izražavao zabrinutost zbog njenog nestanka. Međutim, kako je vreme prolazilo, policija je postajala sve sumnjičavija u vezi sa pričom o njenom nestanku i usmerila je istragu na njenog muža, što ih je dovelo do pretresa njihove kuće u Tenji, gde su se preselili iz Osijeka nekoliko godina ranije, 2. septembra. Pored policajaca sa psima tragačima, u pretresu kuće i dvorišta učestvovali su i pripadnici Hrvatske nacionalne službe za katastrofe i vanredne situacije i vatrogasci, koristeći dronove. A onda je došlo do stravičnog otkrića. Kada je septička jama ispumpana, u njoj su ostali delovi tela žene. Reder je odmah uhapšen i odveden u policiju, a kasnije vraćen kući kako bi od njega dobili više informacija. Međutim, danas je jasno da istražitelji nisu dobili ništa konkretno od njega, a to je bio slučaj i tokom ispitivanja u policiji i na Okružnom sudu u Osijeku, gde se branio ćutanjem.

Otkriveno kako se branio muž žene koja je raskomadana i bačena u septičku jamu

Prethodno je prijavio policiji da u njegovom dvorištu boravi nepoznata muška osoba. Uzgred, i okrivljeni i žrtva su od ranije poznati policiji po krivičnim delima vezanim za drogu, za koja su osuđivani. Zbog toga su im socijalne službe oduzele i maloletno dete. Roberto i Maja su se takođe bavili uzgojem pitbulova, a komšije u Tenji su rekle da nemaju komunikaciju sa njima, ali da je često bilo buke, vike, lupanja...

Ćerka mi je rekla da će podneti zahtev za razvod, ali je posle toga više nikada nisam video

Na prvom ročištu je saslušan i Damir Cvitanović, Majin otac, koji je rekao da ga je okrivljeni nazvao i rekao mu da je Maja negde otišla, sa nekim muškarcem u kolima.

- Odmah sam video da nešto izmišlja, da nešto nije u redu, jer je sve ostavila kod kuće, uključujući mobilni telefon i novčanik sa dokumentima, i danima je nema. Ako idete negde i bežite od nekoga, onda ćete bar poneti novčanik i mobilni telefon sa sobom. Zvao me je skoro svaki dan, govoreći da je traži, a oko pet puta me je slučajno pronašao u Osijeku i ponavljao istu priču. Poslednji put kada sam ga video, bio je na štakama i tada mi je rekao: „Znaš da sam je voleo.“ Tada mi je sinulo da joj se nešto desilo, jer je to rekao u prošlom vremenu. Inače, nekoliko dana kasnije, kada su ga doveli na sud ovde, video sam da normalno hoda, bez štaka – rekao je Cvitanović i nastavio.

- Drugog dana nakon Majinog nestanka, rekao sam policiji da pretrese auto i kuću... Posle nekoliko dana, rekli su mi da su sve pretražili i da ništa nisu pronašli. Ali su sve to radili traljavo od prvog dana i dali mu vremena – rekao je Cvitanović, koji je govorio i o odnosu između ćerke i zeta.

- Bilo je svađa, tuča, udaranja... Jednom joj je oko povređeno udarcem pesnicom, zbog čega su morali da ga zašiju. Onda je pobegla od njega kod bake i rekla da joj je to muž uradio. Stalno mi je govorila da to ne može da podnese. Poslednjeg dana kada sam bio sa njom, rekla mi je da će otići kod advokata i tražiti razvod. Tada sam joj dao nešto novca, a posle toga je više nikada nisam video. Dva ili tri dana kasnije me je pozvao i rekao da je Maja otišla - rekao je otac žrtve, koji je takođe rekao da mu je bivša supruga, Majina majka, Sanja Budalić, nakon što su pronađeni delovi tela njihove ćerke, rekla da ju je Reder pitao šta se može sipati u septičku jamu da bi se smanjio miris i kako se isprazni septička jama.

Tokom istrage je rekao da je poslednji put video ćerku 1. avgusta, kada mu je rekla da će se razvesti od muža, jer ju je nekoliko dana ranije fizički zlostavljao, što je poslednjih godina radio stalno, osim kada je bio u zatvoru.

- Takođe mi je rekla da joj je pretio kada mu je objavila razvod - rekao je Cvitanović tokom istrage. Na Burićeva pitanja, rekao je da su Maja i Roberto prvo živeli u kući sa dvorištem sa njegovim roditeljima u Retfali, ali da ih je ona zamolila da se isele jer je, dok je Roberto bio u zatvoru, njegov otac pokušao da je maltretira. Zatim su ona i njena majka pronašle i kupile kuću u Tenji, gde je i optuženi došao da živi nakon što je pušten iz zatvora.

- Nakon što je pušten iz zatvora, Maja je često bežala od kuće kod svoje bake, moje majke, gde sam je često viđao, jer je to bila moja kuća u koju sam svakodnevno odlazio - rekao je Majin otac, a Burić ga je pitao i kako bi opisao Majin način života.

- Nisam bio zadovoljan načinom života moje ćerke, jer je u njemu bilo droge i alkohola, nije bila sposobna da bilo šta uradi, ali ne znam ništa o tome šta se dešavalo u njihovoj kući dok je Roberto bio u zatvoru - rekao je Cvitanović, dodajući da kada je sreo svoju ćerku nakon što je njegov zet pušten iz zatvora, nije video nikakve povrede na njoj. Rekao je da je i Maja bila jedno vreme u zatvoru, zajedno sa Robertom, ali je puštena ranije, i da je čeka još jedno suđenje i verovatno ponovo odlazak u zatvor zbog neke krađe na moru.

Takođe je rekao da je posetio i Redera u zatvoru. Na konkretno pitanje sudije Đilasa, rekao je da se ne seća da li je Maja nosila neki nakit kada su se poslednji put sreli, niti zna da li je njegova ćerka pobegla od kuće kod nekog drugog, osim kod bake. Burić je prigovorio na Cvitanovićevo svedočenje u delu gde je govorio o odnosu između optuženog i žrtve, jer je to posredno saznanje.

Za ovo krivično delo preti mu kazna zatvora od najmanje 10 godina ili dugotrajna kazna zatvora do 50 godina.

Jutarnji List