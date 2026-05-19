Beli luk je nezaobilazan sastojak u mnogim jelima, ali njegov intenzivan miris često ostaje na rukama satima nakon kuvanja. Čak ni detaljno pranje sapunom nekada ne pomaže da se neprijatan miris potpuno ukloni.

Ipak, profesionalni kuvari imaju jednostavan trik koji problem rešava za svega nekoliko sekundi.

Tajna je u nerđajućem čeliku

Sve što vam je potrebno jeste predmet od nerđajućeg čelika, odnosno inoksa.

Nakon seckanja ili gnječenja belog luka, nakvasite ruke hladnom vodom i protrljajte ih o čeličnu površinu. To može biti sudopera, poleđina noža ili bilo koji kuhinjski pribor napravljen od ovog materijala.

Posebnu pažnju obratite na jagodice prstiju i područje oko noktiju, jer se upravo tu miris najduže zadržava.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Neprijatan miris belog luka nastaje zbog sumpornih jedinjenja koja se oslobađaju tokom sečenja.

Kada ta jedinjenja dođu u kontakt sa nerđajućim čelikom, dolazi do hemijske reakcije koja neutrališe miris i uklanja ga sa kože.

Za najbolji efekat preporučuje se da nakon toga ruke još jednom operete mlakom vodom i sapunom.

Važno je da reagujete odmah

Stručnjaci savetuju da ovaj postupak uradite odmah nakon pripreme hrane, pre nego što koža upije intenzivnu aromu belog luka.

Ako je miris posebno jak, proces možete ponoviti još jednom.

Zbog jednostavnosti i efikasnosti, trik sa nerđajućim čelikom godinama važi za jedno od najpoznatijih kuhinjskih rešenja protiv upornih mirisa na rukama.