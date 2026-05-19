Mozak upravlja gotovo svim procesima u organizmu — od disanja i rada srca do emocija, koncentracije i pamćenja. Upravo zato stručnjaci sve više pažnje posvećuju ishrani i njenom uticaju na mentalne sposobnosti, raspoloženje i zdravlje nervnog sistema.
Brojna istraživanja pokazuju da određene namirnice mogu doprineti boljoj koncentraciji, učenju i očuvanju moždanih funkcija tokom godina. Posebno se izdvajaju one bogate omega-3 masnim kiselinama, antioksidansima, vitaminima i mineralima važnim za rad mozga.
Masna riba
Kada se govori o hrani za mozak, masna riba se gotovo uvek nalazi na vrhu liste. Losos, sardine, tuna, pastrmka i haringa bogati su omega-3 masnim kiselinama koje imaju ključnu ulogu u radu nervnog sistema.
Stručnjaci navode da oko 60 odsto mozga čine masti, a veliki deo njih upravo omega-3 kiseline. One učestvuju u izgradnji moždanih ćelija i važne su za učenje i pamćenje.
Istraživanja pokazuju i da redovna konzumacija ribe može pomoći u usporavanju mentalnog pada povezanog sa starenjem, kao i smanjenju rizika od Alchajmerove bolesti i depresije.
Borovnice
Borovnice i drugo bobičasto voće poznati su po velikoj količini antioksidanasa i biljnih jedinjenja koja štite organizam od oksidativnog stresa i upalnih procesa.
Posebno su bogate antocijaninima, jedinjenjima koja mogu doprineti boljoj komunikaciji između moždanih ćelija.
Prema pojedinim studijama, borovnice mogu pozitivno uticati na pamćenje i kognitivne funkcije i kod dece i kod odraslih.
Kurkuma
Kurkuma sadrži kurkumin, aktivni sastojak koji može da pređe krvno-moždanu barijeru i direktno deluje na moždane ćelije.
Kurkumin ima snažna antiinflamatorna i antioksidativna svojstva, a istraživanja pokazuju da može doprineti boljem pamćenju i raspoloženju.
Neke studije ukazuju i na to da može pomoći u smanjenju simptoma depresije i anksioznosti, kao i u usporavanju kognitivnog propadanja povezanog sa starenjem.
Brokoli
Brokoli je bogat antioksidansima i vitaminom K, koji je važan za formiranje masnoća neophodnih za rad moždanih ćelija.
Pojedina istraživanja povezala su veći unos vitamina K sa boljim pamćenjem i očuvanjem kognitivnih sposobnosti kod starijih osoba.
Osim toga, brokoli sadrži jedinjenja koja mogu pomoći u zaštiti mozga od oksidativnih oštećenja.
Semenke bundeve
Semenke bundeve sadrže niz minerala važnih za nervni sistem, uključujući magnezijum, cink, gvožđe i bakar.
Cink je važan za prenos nervnih signala, dok magnezijum igra značajnu ulogu u učenju i pamćenju. Nedostatak ovih minerala povezuje se sa različitim neurološkim problemima i smanjenom koncentracijom.
Antioksidansi iz semenki bundeve dodatno pomažu u zaštiti mozga od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.
Orašasti plodovi
Orasi, bademi, lešnici i drugi orašasti plodovi često se povezuju sa boljim zdravljem srca, ali i mozga.
Bogati su zdravim mastima, vitaminom E i antioksidansima koji štite moždane ćelije od oštećenja.
Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno konzumiraju orašaste plodove imaju manji rizik od kognitivnog pada i bolje pamćenje u starijem životnom dobu.
Ishrana igra važnu ulogu za zdravlje mozga
Iako nijedna namirnica sama po sebi ne može „čudesno“ poboljšati rad mozga, stručnjaci naglašavaju da uravnotežena i raznovrsna ishrana može imati veliki uticaj na koncentraciju, raspoloženje i očuvanje mentalnih funkcija tokom života.
Redovno unošenje hrane bogate zdravim mastima, antioksidansima, vitaminima i mineralima smatra se jednim od važnih koraka za dugoročno zdravlje mozga i nervnog sistema.
