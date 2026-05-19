Mozak upravlja gotovo svim procesima u organizmu — od disanja i rada srca do emocija, koncentracije i pamćenja. Upravo zato stručnjaci sve više pažnje posvećuju ishrani i njenom uticaju na mentalne sposobnosti, raspoloženje i zdravlje nervnog sistema.

Brojna istraživanja pokazuju da određene namirnice mogu doprineti boljoj koncentraciji, učenju i očuvanju moždanih funkcija tokom godina. Posebno se izdvajaju one bogate omega-3 masnim kiselinama, antioksidansima, vitaminima i mineralima važnim za rad mozga.

Masna riba

Kada se govori o hrani za mozak, masna riba se gotovo uvek nalazi na vrhu liste. Losos, sardine, tuna, pastrmka i haringa bogati su omega-3 masnim kiselinama koje imaju ključnu ulogu u radu nervnog sistema.

Stručnjaci navode da oko 60 odsto mozga čine masti, a veliki deo njih upravo omega-3 kiseline. One učestvuju u izgradnji moždanih ćelija i važne su za učenje i pamćenje.

Istraživanja pokazuju i da redovna konzumacija ribe može pomoći u usporavanju mentalnog pada povezanog sa starenjem, kao i smanjenju rizika od Alchajmerove bolesti i depresije.

Borovnice

Borovnice i drugo bobičasto voće poznati su po velikoj količini antioksidanasa i biljnih jedinjenja koja štite organizam od oksidativnog stresa i upalnih procesa.

Posebno su bogate antocijaninima, jedinjenjima koja mogu doprineti boljoj komunikaciji između moždanih ćelija.

Prema pojedinim studijama, borovnice mogu pozitivno uticati na pamćenje i kognitivne funkcije i kod dece i kod odraslih.

Kurkuma

Kurkuma sadrži kurkumin, aktivni sastojak koji može da pređe krvno-moždanu barijeru i direktno deluje na moždane ćelije.

Kurkumin ima snažna antiinflamatorna i antioksidativna svojstva, a istraživanja pokazuju da može doprineti boljem pamćenju i raspoloženju.

Neke studije ukazuju i na to da može pomoći u smanjenju simptoma depresije i anksioznosti, kao i u usporavanju kognitivnog propadanja povezanog sa starenjem.

Brokoli

Brokoli je bogat antioksidansima i vitaminom K, koji je važan za formiranje masnoća neophodnih za rad moždanih ćelija.

Pojedina istraživanja povezala su veći unos vitamina K sa boljim pamćenjem i očuvanjem kognitivnih sposobnosti kod starijih osoba.

Osim toga, brokoli sadrži jedinjenja koja mogu pomoći u zaštiti mozga od oksidativnih oštećenja.

Semenke bundeve

Semenke bundeve sadrže niz minerala važnih za nervni sistem, uključujući magnezijum, cink, gvožđe i bakar.

Cink je važan za prenos nervnih signala, dok magnezijum igra značajnu ulogu u učenju i pamćenju. Nedostatak ovih minerala povezuje se sa različitim neurološkim problemima i smanjenom koncentracijom.

Antioksidansi iz semenki bundeve dodatno pomažu u zaštiti mozga od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Orašasti plodovi

Orasi, bademi, lešnici i drugi orašasti plodovi često se povezuju sa boljim zdravljem srca, ali i mozga.

Bogati su zdravim mastima, vitaminom E i antioksidansima koji štite moždane ćelije od oštećenja.

Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno konzumiraju orašaste plodove imaju manji rizik od kognitivnog pada i bolje pamćenje u starijem životnom dobu.

Ishrana igra važnu ulogu za zdravlje mozga

Iako nijedna namirnica sama po sebi ne može „čudesno“ poboljšati rad mozga, stručnjaci naglašavaju da uravnotežena i raznovrsna ishrana može imati veliki uticaj na koncentraciju, raspoloženje i očuvanje mentalnih funkcija tokom života.

Redovno unošenje hrane bogate zdravim mastima, antioksidansima, vitaminima i mineralima smatra se jednim od važnih koraka za dugoročno zdravlje mozga i nervnog sistema.