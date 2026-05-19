Nesreća u kojoj je poginula devojka (22) zgrozila je Zagrepčane. Vozač koji je pobegao sa mesta nesreće uhapšen je i nalazi se pod nadzorom policije, a preti mu višegodišnja zatvorska kazna.

Pale se sveće za preminulu devojku (22), a među obližnjim komšijama oseća se ogorčenje. Tihana ističe da njihovi apeli za postavljanje usporivača traju već šest godina.

„Naša borba je prilično neuspešna i sa mesnim odborom i sa nadležnim institucijama na koje nas je i mesni odbor uputio. Ne znamo zašto nemamo usporivače i zašto nam to nije omogućeno. U celom Zagrebu postoje usporivači, a zašto ih na ovim delovima nema, to se javno pitamo i apelujemo – zar je komad betona skuplji od ljudskog života koji je izgubljen?“ rekla je Tihana Pavić iz Zagreba.

Iz Grada Zagreba navode da je bezbednost pešačkog prelaza povećana postavljanjem svetlosne signalizacije na kolovoz. Uskoro će dodatno biti obeležena i podloga postojećeg prelaza.

Komšije ističu da je ovakvih nesreća već bilo.

„I mala je pretrčavala pa ju je udario auto i sva je bila odrana, ali hvala Bogu, noga joj je dobro. Baš tu gde su sada uklonili tragove zbog ove devojke. Išla je do prodavnice i komšija nam kaže – udario ju je auto“, rekao je Ramadan Malkoć i dodao da se to dogodilo pre dve-tri godine.

Vozač je tada samo nastavio dalje. Isto kao i oko 23 sata u subotu, kada je 31-godišnji vozač, kojem je istekla vozačka dozvola, udario 22-godišnju devojku. On se narednog jutra sam prijavio policiji. Utvrđeno je da je ujutru imao 0,68 promila alkohola u krvi.

„Pobeći sa mesta nesreće, s obzirom na to da je to stresna situacija, može se reći da je i prirodna odbrambena reakcija. Međutim, to ga nikako ne opravdava. Imamo medicinsku pomoć, znamo kako pomoći, ali nemamo i psihološku pomoć“, rekla je psihološkinja Ljiljana Mikuš.

Sada mu preti više od deset godina zatvora.

„Samo zbog tog čina, koji se naravno objedinjuje sa kaznom za izazivanje saobraćajne nesreće. Ako je bio uključen alkohol, onda to može biti ozbiljna višegodišnja zatvorska kazna. Ne sećam se situacije da begunac sa mesta saobraćajne nesreće nije pronađen“, rekao je Krunoslav Ormuž, sudski veštak za saobraćaj.

Do danas u 2026. godini devet vozača nije pružilo pomoć povređenima, što je za jedan manje u odnosu na prva četiri meseca prošle godine.

