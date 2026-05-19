Muškarac u tridesetim godinama završio je u bolnici sa slomljenom nogom nakon što ga je udario kombi u incidentu” tokom uklanjanja britanskih zastava u Birmingemu.

Prema navodima britanskih medija, incident se odigrao u naselju Stirčli, na ulici Mejfild Roud, u trenutku pojačanih tenzija zbog postavljanja zastava "Unije Džeka" i zastave Svetog Đorđa (zastava Ujedininjenog Kraljevstva i Engleske) na ulične svetiljke bez dozvole. Grupa stanovnika je počela da ih uklanja, što je dovelo do sukoba na ulici.

Tokom incidenta, muškarac je oboren vozilom koje je potom pobeglo sa lica mesta. Svedoci tvrde da su na kombiju videli obeležja jedne grupe koja je ranije učestvovala u postavljanju zastava. Povređeni muškarac zadobio je prelom potkolenice i operisan je, nakon čega mu je ugrađen šraf u nogu.

Policija Zapadnog Midlendsa pronašla je napušteno vozilo u blizini i pokrenula istragu, analizirajući snimke nadzornih kamera i video materijale sa društvenih mreža kako bi utvrdila okolnosti incidenta.

Lokalne organizacije i predstavnici zajednice osudili su nasilje i upozorili da su tenzije u poslednje vreme značajno porasle. Gradske vlasti poručile su da je postavljanje zastava na javnu infrastrukturu bez dozvole zabranjeno i da se redovno uklanja iz bezbednosnih razloga.

