Žalfiju većina ljudi poznaje kao lekovitu biljku koja pomaže kod upale grla ili kao aromatičan dodatak jelima, ali poslednjih godina ona sve češće zauzima posebno mesto i u modernim baštama.

Razlog je jednostavan - ova biljka odlično podnosi vrućinu i sušu, dugo ostaje dekorativna, privlači pčele i druge oprašivače, a pritom ne zahteva mnogo održavanja.

U vreme sve toplijih leta i manjka vode, žalfija postaje jedna od najpoželjnijih biljaka za dvorišta, terase i vrtove.

Idealna biljka za velike vrućine

Žalfija potiče iz mediteranskih krajeva i upravo zato bez problema podnosi jake sunčeve zrake i visoke temperature.

Njeni srebrnkasto-zeleni listovi nisu samo dekorativni - oni imaju važnu funkciju jer smanjuju isparavanje vode i štite biljku od sušenja.

Kada se dobro ukoreni, žalfija može dugo da izdrži bez zalivanja, zbog čega je odličan izbor za suve i sunčane delove vrta.

Najbolje uspeva:

na direktnom suncu

u peskovitom ili kamenitom zemljištu

na uzdignutim lejama

uz kamene zidove i staze

u velikim glinenim saksijama

Mnogo gore podnosi previše vlage nego sušu, pa stručnjaci upozoravaju da voda ne sme dugo da se zadržava oko korena.

Pčele je obožavaju

Kada procveta, žalfija vrlo brzo postaje jedna od najposećenijih biljaka u bašti.

Njeni cvetovi puni su nektara, pa privlače pčele, bumbare i druge korisne insekte, posebno krajem proleća i početkom leta kada nema mnogo cvetnica.

Zbog toga vrtlari sve više biraju upravo biljke poput žalfije kako bi pomogli oprašivačima čiji broj poslednjih godina opada.

Lepo izgleda tokom cele godine

Za razliku od mnogih biljaka koje nakon cvetanja brzo izgube lepotu, žalfija ostaje dekorativna gotovo tokom cele godine.

Njeni mekani sivkasti listovi odlično se uklapaju uz:

lavandu

ruzmarin

timijan

ukrasne trave

ruže

Posebno lepo izgleda u mediteranskim i prirodnim vrtovima.

Može pomoći i u povrtnjaku

Mnogi je sade i pored povrća, naročito uz kupus, brokoli i karfiol.

Jak miris žalfije može zbuniti pojedine štetočine, pa se često koristi kao prateća biljka u bašti. Ipak, stručnjaci naglašavaju da ona nije prirodni pesticid, već deo uravnoteženog vrtnog sistema koji pomaže da se štetočine manje šire.

Lekovita biljka sa dugom tradicijom

Žalfija se vekovima koristi u narodnoj medicini. Njeni listovi bogati su eteričnim uljima i aromatičnim supstancama, pa se najčešće koristi:

za grgljanje kod upale grla

u čajevima

za smirivanje upala u ustima

kao začin za težu hranu

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se sa koncentrovanim preparatima ne sme preterivati jer žalfija sadrži tujon, supstancu koja u velikim količinama nije preporučljiva.

Kako da ostane lepa godinama?

Da bi žalfija ostala gusta i zdrava, potrebno je povremeno orezivanje.

Nakon cvetanja preporučuje se uklanjanje suvih cvetova i blago skraćivanje biljke kako donji deo ne bi previše odrveneo.

Vrtlari savetuju i da se na svakih nekoliko godina obnove stare biljke ili uzmu nove reznice, jer stariji grmovi često gube lep oblik.

Zbog svega toga žalfija danas važi za jednu od najpraktičnijih biljaka za moderno dvorište - istovremeno je lepa, korisna, otporna i veoma laka za održavanje.