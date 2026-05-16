Crnogorska granična policija uhapsila je državljanina Srbije S.B. (19) iz Novog Pazara zbog sumnje da je pokušao da prokrijumčari 600 boksova cigareta preko granice. Cigarete su pronađene u posebno napravljenim bunkerima u automobilu marke „Volkswagen“ beogradskih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni.

Policija je tokom kontrole u mestu Lubnice posumnjala da su na vozilu izvršene prepravke radi krijumčarenja, nakon čega je otkriveno ukupno 600 boksova cigareta, od kojih je deo imao akcizne markice druge države, dok je deo bio bez ikakvih akciznih oznaka.

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, S.B. je uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo krijumčarenje.