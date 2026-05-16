Nema zaštićenih! Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić uhapšen je i smenjen sa te funkcije, zbog povezanosti sa slučajem nestanka Aleksandra Nešovića (52), zvanog Baja u restoranu na Senjaku!

Aleksandar nešović zvani Baja, koji se navodno ranije dovodio u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke, nestao je 12. maja, nakon što je otišao na sastanak u restoran u Senjaku u Beogradu. Njegov nestanak je prijavila supruga, a zatim je počeo klupko da se odmotava. U restoranu su pronađene dve čaure i nekoliko kapljica krvi. Usledila je velika policijska akcija u kojoj je uhapšeno devet osoba, među kojima i načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Kako saznajemo, prva hapšenja pala su u četvrtak uveče kada su uhapšene osam osoba. Među njima su trojica policajaca, jedna žena, konobar i vlasnik restorana.

- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom A.N. (Aleksandra Neškovića) 12. maja 2026. godine. U pitanju su B. M. (41), S. S. (33) i P. P. (47) - saopšteno je iz tog tužilaštva, a dodaje se:

- Prethodno su lišeni slobode S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti. Takođe, slobode su lišeni i N.L (50) vlasnik ugostiteljskog lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A.N, kao i konobar u tom lokalu S.V. Oni se sumnjiče za izvršenje krivičnih dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu. VJT u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za nestalim licem - saopšteo je u tužilaštvu.

Zatim u petak u prepodnevim satima uhapšen je i načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

- U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. (Aleksandra Nešovića) 12. maja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M. V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem - saopšteno je iz VJT u Beogradu. Inače, nakon hapšenja Veselin Milić je ekspresno smenjen s funkcije načelnika beogradske policije:

- Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd. Do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović - naveli su iz MUP-a.

Utvrđuje se šta se dogodilo tačno nestalom Aleksandru Neškoviću i na koji način je s njegovim nestankom povezan, sada već bivši, načelnik policije u Beogradu.

Ko je Dejan Stojanović Keka?

Iako je prošlo više od deset godina otkako je nestao iz javnosti, sudbina Dejana Stojanovića Keke i dalje predstavlja veliku misteriju. Nekadašnji vođa ozloglašene kriminalne grupe sa Novog Beograda važio je za jednu od najuticajnijih figura domaćeg podzemlja, a njegovo ime godinama se povezivalo sa brojnim teškim krivičnim delima. Grupa koju je predvodio vremenom je prerasla lokalne okvire i postala ozbiljna kriminalna organizacija, čiji su članovi bili dovođeni u vezu sa nasiljem, pokušajima ubistava i drugim teškim zločinima.

Prema nezvaničnim informacijama, Stojanović je početkom 2000-ih napustio Srbiju i navodno utočište pronašao u Južnoj Americi, najverovatnije u Brazilu. Pojedini izvori tvrde da je tamo nastavio kriminalne aktivnosti, posebno u poslovima povezanim sa švercom kokaina. Iako je Srbija svojevremeno raspisala međunarodnu poternicu za njim, ona je kasnije povučena. Sagovornici upoznati sa dešavanjima u podzemlju smatraju da je upravo njegova tajanstvenost doprinela opstanku mreže ljudi koja se i dalje dovodi u vezu sa njegovim imenom.

Baja bio na meti Šveđana

Aleksandar Nešović Baja, dovodio se ranije u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke sa Novog Beograda, a našao se u januaru ove godine navodno na meti plaćenih ubica.

- Policija je tada na Senjaku uhapsila državljanina Švedske i njegovu saučesnicu iz Južne Afrike. Šveđanin je maskiran u dostavljača hrane upao u lokal u kom je sedeo Nešović. Čudno je zagledao goste, pa im je postao sumnjiv. On tada, zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, nije uspeo da puca i odmah je uhapšen zajedno sa svojom saučesnicom koja ga je čekala na motoru ispred restorana - podsetio je izvor.

BONUS VIDEO