U Tuzli je ponovo oskrnavljen hram Svetog velikomučenika Georgija, na srpskom pravoslavnom groblju, koji je i nacionalni spomenik u BiH.



Razvaljena su vrata hrama i razbacani predmeti u unutrašnjosti crkve, piše banjalučki Glas Srpske.



Ovakvi napadi, iznova vređaju verska osećanja, ne samo sveštenstva, nego i pravoslavnih vernika u Tuzli.



Nažalost, ovo nije izolovan slučaj u ovom gradu.



U Sabornom hramu Uspenja presvete Bogorodice, prošle godine, oskrnavljene su mošti svetiteljke Blažene Matrone Moskovske.



Đorđe Radanović iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH rekao je da crkve po Tuzli pljačkaju i ruše grobove od 1992. godine.



"I opet sad u Tuzli koju su proglasili kao multikulturni grad", rekao je Radanović.

