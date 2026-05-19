Slučaj muškarca koji je sebi isekao polni organ, pa krvav i nag izašao na ulicu u Lazarevcu zaprepastio je javnost. Nemila scena odigrala se u istoj ulici u kojoj je samo šest meseci ranije Jasmina S. ubila muža Sinišu, a onda njegovo telo danima držala u stanu te 2022. godine.

Muškarac je tog dana posle svađe s devojkom uzeo kuhinjski nož i u nervnom rastrojstvu rasporio sebi mošnice i otkinuo jedan testis. Tom prilikom je odsekao i deo polnog organa, zbog čega je krv šikljala na sve strane. Dok mu se krv slivala niz noge, on se go iz stana uputio ka centru Lazarevca.

- Nakon što je sebi odsekao testis, izašao je go iz stana i uputio se ka mostu na rečici Lukavica. Skinuo je patike i izvukao pertle kojima je vezao odsečeni testis za ogradu mosta, a deo svog ponosa vezao je pertlom oko vrata. Stajao je mirno pognute glave. Niko nije smeo da mu priđe. Ništa nije govorio, kao da je bio van sebe - pričali su tada šokirani očevici koji su se zatekli na mostu.

Oni su preplašeni odmah zvali policiju i Hitnu pomoć. Policija je prva stigla do njega i obezbedila mesto dok nije stigla ekipa Hitne pomoći. Utoplili su ga i sa odsečenim testisom i delom polnog organa hitno prevezli za Beograd.

Prema tadašnjim navodima našeg izvora, povređeni muškarac je nepovezano pričao, pa su se inspektori, koji su ga odranije znali zbog krađa i seksualnog uznemiravanja devojčica, uputili u njegov stan, gde su pronašli okrvavljeni nož i lokvu krvi.

- Na osnovu tragova je ustanovljeno da je sam sebi odsekao polni organ. Takođe je utvrđeno i da se neposredno pre incidenta posvađao sa devojkom - rekao je naš izvor.

Lazarevačka ekipa Hitne pomoći povređenog muškarca prevezla je u beogradski Urgentni centar, gde je odmah pripremljen za operaciju.

- Pacijent je došao kod nas s rasporenim mošnicama i isečenim polnim organom u predelu korena. Krvarenje je zaustavljeno. Operisan je uspešno, ali testis koji je odsečen nije bilo moguće prišiti, jer je postojao rizik da dođe do komplikacija - rekao je tada lekar koji je učestvovao u hirurškoj intervenciji.

A da je samo malo duže potrajalo, mogao je i da iskrvari nasmrt, što se, kako je za Alo! objašnjavao tada urolog Aleksandar Milošević, moglo desiti u roku od sat vremena.

- Radi se o ozbiljnoj povredi gde muškarac može da iskrvari za sat vremena, jer lako izgubi i dva litra krvi. Polni organ je pun krvi, postoje dve arterije po dva milimetra. U sećanju mi je ostao slučaj dečka, dok sam radio u KBC Zvezdara, koji je vrh penisa odsekao skalpelom, imao je dijagnozu šizofrenije, pa su pored mene koji sam ga hirurški zbrinuo, tako što sam glavić zašio, u lečenju učestvovali i psihijatri. Nikada u svojoj karijeri nisam imao slučaj da je neko sebi odsekao ceo penis, kao što je sebi uradio ovaj Lazarevčanin. Tu ne pomaže zašivanje, kao u slučaju kad je zasečen, već mora da se radi kompletna rekonstrukcija polnog organa - objasnio je dr Milošević, i dodao da i u ovom slučaju, kao i u svim prethodnim koje je imao, nisu problem hormoni nego mozak.

- U pozadini toga uvek je neki ozbiljan psihički poremećaj zbog kojeg mogu da izdrže tu stravičnu bol - kaže doktor, i upozorava da, pored fizičkih povreda i ozbiljnog psihijatrijskog lečenja, ovaj čovek mora biti i pod nadzorom policije.

Prema nekim izjavama građana Lazarevca, on je na ulicu izašao jer je bio revoltiran što mu nije uspeo pokušaj samoubistva posle raskida s devojkom.