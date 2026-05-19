Viši sud u Zaječaru, nakon trogodišnjeg postupka, izrekao je presudu okrivljenima za ubistvo rudara Dejana Paunovića iz Klokočevca kod Majdanpeka, zločina koji je od samog početka potresao javnost zbog načina na koji je izvršen i uloge ljudi iz njegovog najbližeg okruženja.



Sudsko veće Višeg suda u Zaječaru proglasilo je Srećka Milenkovića (27) krivim za teško ubistvo i osudilo ga na doživotni zatvor, dok je Slađana Paunović (30), Dejanova udovica osuđena na 20 godina zatvora zbog učešća u planiranju i organizaciji ubistva svog supruga.

Slađana je, pokazalo je suđenje, ubistvo supruga isplanirala sa Srećkom Milenkovićem, Dejanovim najboljim prijateljem i, kako se ispostavilo, svojim ljubavnikom, kao i njegovim maloletnim rođakom M.P.

Zločin je mesecima bio predstavljen kao saobraćajna nesreća. Dejanovo ugljenisano telo pronađeno je 5. avgusta 2023. u izgorelom automobilu u jarku pored puta, pa se u prvi mah verovalo da je sleteo sa kolovoza i stradao u požaru.

Za to vreme Slađana je javno oplakivala supruga, objavljivala potresne poruke na društvenim mrežama i sa decom planirala preseljenje u Donji Milanovac, dok je Srećko, koji je važio za Dejanovog bliskog prijatelja, bio uz porodicu nakon sahrane.

Za Dejanovo ubistvo, maloletni M.P. osuđen je februara 2024, pred Krivičnim većem za maloletnike Višeg suda u Negotinu. On je osuđen na sedam godina maloletničkog zatvora, budući da je maksimalna kazna za maloletnike 10 godina.

Slučaj je dobio potpuno drugačiji tok tri meseca kasnije, kada je maloletni M.P, nezadovoljan što je za „posao“ dobio 100 evra i 5.000 dinara, pijan žalio poznaniku iz susedne Topolnice, ispričavši mu da su on i stric ubili Dejana i „namestili“ nesreću. Informacija je potom stigla do Dejanovog brata Zlatka, koji je sve prijavio policiji, nakon čega su Slađana, Srećko i M.P. uhapšeni.

-Život mog brata „vredeo“ je 5.000 dinara i 100 evra. Hladnokrvno je sve isplanirala, a onda po selu glumila tugu. Porodica već tri godine proživljava agoniju. Iako smo čekali da se postupak konačno završi, jer se nepotrebno toliko odugovlačio, smatramo da pravda nije u potpunosti zadovoljena – kaže za „Novosti“ Zlatko Paunović, Dejanov brat.

Tokom istrage utvrđeno je da su Dejana sačekali nakon smene, na mestu gde je iz jednog automobila prelazio u svoju „ladu nivu“ kako bi stigao do zaseoka Zminje. Napadači su ga tukli drvenim palicama i držaljama od lopate, a potom njegovo telo stavili u vozilo, polili benzinom, zapalili i gurnuli automobil niz liticu kako bi sve izgledalo kao nesreća.



Obdukcija naknadno ekshumiranog tela pokazala je da je Dejanu lobanja bila potpuno smrskana, ali zbog stepena ugljenisanosti tela nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi u kom trenutku je nastupila smrt.

Nakon izricanja presude, porodica ubijenog rudara nije krila razočaranje, smatrajući da kazna za Slađanu Paunović nije dovoljna za zločin koji je, kako kažu, mesecima bio pažljivo planiran.

Predmet je u Zaječar prebačen po nalogu Apelacionog suda u Nišu, nakon što je suđenje u Negotinu više puta odlagano, a tamošnji sud ostao bez dovoljnog broja sudija koji bi mogli da postupaju u predmetu jer su već bili uključeni u neku od prethodnih faza postupka.

– Brata ništa ne može da vrati, ali smo u šoku da je žena koja je sa njim živela tolike godine, koja mu je rađala decu, dobila samo 20 godina za planiranje njegovog ubistva. Sve ovo vreme slušali smo izjave, veštačenja i detalje zločina. Bilo je strašno prolaziti kroz sve to iznova na svakom ročištu – kaže Zlatko.

On ističe da je porodicu tokom čitavog postupka najviše pogađalo, kako navodi, potpuno odsustvo kajanja kod osuđene.

