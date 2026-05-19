Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič saopštio je da je obavešten kako je Međunarodni krivični sud u Hagu zatražio izdavanje naloga za njegovo hapšenje, što je izazvalo žestoku reakciju u Izraelu i novu političku buru na Bliskom istoku.

Vest dolazi nakon što je Haški tribunal ranije raspisao poternice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i bivšim ministrom odbrane Joavom Galantom.

„Ovo je objava rata“

Smotrič je optužio Sud u Hagu za antisemitizam i poručio da Izrael neće prihvatiti odluke međunarodnih institucija koje, kako tvrdi, rade protiv izraelskih interesa.

– Obavešten sam da je tužilac antisemitskog suda podneo zahtev za izdavanje međunarodnog naloga za moje hapšenje – rekao je Smotrič.

On je istakao da ovaj potez smatra direktnim napadom na Izrael.

– Kao suverena i nezavisna država, nećemo prihvatiti diktate pristrasnih tela koja se stalno okreću protiv Izraela, protiv naših istorijskih i zakonskih prava i protiv našeg prava na samoodbranu – poručio je.

Pretnje novim akcijama

Smotrič je otišao i korak dalje, ocenivši da je potez Haškog suda „objava rata“.

– Suočeni sa objavom rata, odgovorićemo ratom – rekao je izraelski ministar.

Dodao je da će, kako tvrdi, svaka meta pod njegovom nadležnošću biti predmet novih mera i akcija.

Posebnu pažnju izazvala je njegova najava da će izdati nalog za akciju protiv palestinskog sela Khan al-Ahmar na Zapadnoj obali.

– Ovo je tek početak – naveo je Smotrič.

Novi potres za Bliski istok

Ovakve izjave dodatno podižu tenzije u regionu u trenutku kada međunarodni pritisak na izraelsko rukovodstvo raste.

Haški tribunal poslednjih meseci nalazi se u centru globalne pažnje zbog postupaka povezanih sa ratom u Gazi i sukobima na Bliskom istoku.

Izraelske vlasti odbacuju nadležnost Međunarodnog krivičnog suda, dok palestinska strana i deo međunarodne zajednice insistiraju na procesuiranju odgovornih za ratne zločine.

Svet strahuje od nove eskalacije

Analitičari upozoravaju da bi otvoreni sukob Izraela sa međunarodnim institucijama mogao dodatno destabilizovati region i izazvati još žešće političke i bezbednosne posledice.

Smotričeve poruke o „ratu“ i najava novih poteza već su izazvale burne reakcije na društvenim mrežama i u diplomatskim krugovima.