U centru Lazarevca danas je došlo do ozbiljnog incidenta kada je blokader identifikovan kao M.T. navodno nasrnuo satarom na građane koji su pružali podršku Srpskoj naprednoj stranci i predstavljali politički program u okviru kampanje „Srbija pobeđuje“.

Prema navodima sa terena i snimcima koji kruže društvenim mrežama, incident se dogodio tokom okupljanja aktivista i građana u centru grada, kada je osumnjičeni, uz verbalne pretnje i agresivno ponašanje, pokušao da izazove veći sukob.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta i privela muškarca, čime je sprečen dalji razvoj incidenta.

Kako tvrde prisutni građani, situacija je u jednom trenutku postala veoma napeta, jer je osumnjičeni u rukama imao sataru, što je izazvalo uznemirenost među okupljenima.

Nakon privođenja, prema navodima dostupnim u javnosti, muškarac je upućen i na testiranje na prisustvo narkotika.

Napeta atmosfera tokom političkog okupljanja

Incident se dogodio u trenutku dok su aktivisti SNS razgovarali sa građanima i predstavljali političke aktivnosti u okviru kampanje koja se poslednjih dana organizuje širom Srbije pod sloganom „Srbija pobeđuje“.

Snimci i fotografije sa mesta događaja ubrzo su počeli da se šire društvenim mrežama, gde su izazvali veliki broj reakcija i komentara.

Očevici tvrde da je deo okupljenih pokušavao da smiri situaciju pre dolaska policije, dok su drugi pozivali nadležne službe da hitno intervenišu zbog mogućnosti ozbiljnijeg sukoba.

Ubrzo nakon privođenja, na lice mesta stigli su i pojedinci koji su pružali podršku uhapšenom muškarcu, što je dodatno podiglo tenzije među okupljenima.