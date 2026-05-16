Novorođenče je preminulo od hipotermije ubrzo nakon iskrcavanja na italijansko ostrvo Lampeduza, posle spasavanja grupe migranata u Sredozemnom moru, saopštile su italijanske vlasti.

Prema navodima, patrolni čamac italijanske finansijske policije spasio je 55 ljudi, koji su u ranim jutarnjim satima prebačeni na pristanište Favarolo, preneo je list "Voce di Sicilia". Među migrantima su bili državljani Kameruna, Obale Slonovače, Gambije, Gvineje, Malija, Nigerije i Sijera Leonea.

