Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza i tom prilikom poručio da Srbija izuzetno ceni dugogodišnje prijateljstvo dve zemlje koje traje još od vremena Pokreta nesvrstanih.

Vučić je zahvalio ambasadoru Mahrazu na doprinosu razvoju odnosa Srbije i Alžira, kao i na njegovom diplomatskom angažmanu tokom mandata u Beogradu.

„Iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje“

Predsednik Srbije istakao je da su odnosi dve zemlje zasnovani na međusobnom poverenju, poštovanju i tradicionalno dobrim vezama.

– Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom, zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena Pokreta nesvrstanih – naveo je Vučić na Instagramu.

Fokus na ekonomiji i investicijama

Kako je istakao predsednik Srbije, tokom razgovora posebna pažnja posvećena je unapređenju političkog dijaloga i ekonomskih odnosa.

Vučić je naglasio važnost jačanja privredne saradnje i otvaranja novih mogućnosti za investicije između dve zemlje.

Prema njegovim rečima, Srbija i Alžir imaju značajnu geostratešku poziciju u svojim regionima, što dodatno otvara prostor za razvoj saradnje.

Zahvalnost zbog podrške Srbiji

Predsednik Srbije posebno je zahvalio Alžiru na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.

– Uveren sam da ćemo i u budućnosti nastaviti da razvijamo sveukupnu saradnju u duhu tradicionalnog prijateljstva naših naroda – poručio je Vučić.

Veze koje traju decenijama

Srbija i Alžir decenijama održavaju bliske političke odnose, a saradnja dve države posebno je razvijana kroz Pokret nesvrstanih.

Poslednjih godina sve više pažnje posvećuje se ekonomskim projektima, trgovini i investicijama između dve zemlje.