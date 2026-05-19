Rusko ratno vazduhoplovstvo navodno je izgubilo još jedan retki helikopter Mi-8MTPR-1, specijalizovanu letelicu za elektronsko ratovanje, a okolnosti incidenta i dalje su obavijene misterijom.

Prema procenama vojnih analitičara i podacima OSINT projekta „Oryx“, među mogućim uzrocima pada pominju se napad dronom, greška ruske protivvazdušne odbrane ili ozbiljan tehnički kvar.

Moskva ćuti, spekulacije rastu

Zvanična Moskva za sada nije detaljnije komentarisala incident, ali je vest izazvala veliku pažnju među vojnim blogerima i stručnjacima koji prate rat u Ukrajini.

Posebno zato što se ne radi o običnom vojnom helikopteru, već o jednoj od najvažnijih platformi za elektronsko ratovanje koje ruska vojska koristi na frontu.

Analitičari navode da postoje tri glavne teorije o tome šta se dogodilo.

Sumnja na „prijateljsku vatru“

Jedna od teorija koja se najčešće pominje jeste mogućnost da je helikopter oboren greškom sopstvene protivvazdušne odbrane.

Ruski PVO sistemi su i ranije tokom intenzivnih borbi imali problema sa identifikacijom niskoletećih ciljeva, posebno tokom masovnih napada dronovima.

Upravo zbog toga deo analitičara smatra da je moguće da je Mi-8MTPR-1 greškom proglašen neprijateljskom letelicom.

Zašto je ovaj helikopter toliko važan?

Mi-8MTPR-1 predstavlja specijalizovanu platformu za elektronsko ratovanje i jedan je od najvažnijih helikoptera te vrste u ruskoj vojsci.

Njegova osnovna uloga jeste ometanje neprijateljskih radara i sistema protivvazdušne odbrane.

Ovaj helikopter praktično služi kao elektronski štit za rusku avijaciju, jer ometa navođenje raketa i otežava protivniku praćenje ruskih letelica.

Zbog složene i izuzetno skupe opreme, Rusija poseduje relativno mali broj ovih helikoptera.

Ozbiljan udar za ruske kapacitete

Prema podacima projekta „Oryx“, Rusija je od početka rata mogla da izgubi najmanje pet ovakvih letelica.

Svaki novi gubitak zbog toga predstavlja ozbiljan problem za ruske kapacitete elektronskog ratovanja.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da se ovakvi helikopteri uglavnom drže dalje od najopasnijih zona fronta kako bi bili zaštićeni od lakih raketnih sistema.

Zbog toga deo analitičara sada spekuliše da incident ukazuje ili na ozbiljan propust u koordinaciji ruskih snaga ili na uspešnu akciju protivnika.

Nova pitanja bez odgovora

Kako zvaničnih detalja gotovo da nema, misterija oko pada Mi-8MTPR-1 dodatno podgreva spekulacije na društvenim mrežama i vojnim kanalima.

Za sada ostaje nepoznato da li je reč o tehničkom kvaru, napadu ili grešci sopstvenih snaga.

