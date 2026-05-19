Vladan P. zvani Mazga iz Barajeva, posle uskršnjeg ručka tog maja 2015. godine silovao je svoju taštu Veru. Za ovaj sramni čin on je 2018. godine osuđen na šest i po godina zatvora.

Zločin koji se dogodio u Barajevu pre 11 godina. godina i dalje se pamti kao jedan od najbrutalnijih.

Vera je na uskršnji ručak tada došla kod zeta, a njena ćerka, odnosno Vladanova supruga, bila je u bolnici s njihovom ćerkicom, koja je tada imala deset meseci.

Nakon ručka kod zeta, Vera je htela da ode u posetu rođenoj sestri u susedno selo, a zet se ponudio da je poveze traktorom. Na zemljanom putu se zaustavio i rekao tašti da ide da obavi nuždu. Međutim, samo je sišao s traktora i napao je.

Samo je obišao traktor i sa druge strane zaskočio ženu. Izvukao je iz kabine i počeo da je bije, tada joj je polomio i rebra a zatim je i silovao. Da brutalnost bude još veća, silovao ju je i zvonom za šurenje svinja. Vera je zapomagala, ali je niko nije čuo. Potom ju je tako isprebijanu i svu krvavu vratio u traktor i zapretio joj da nikom ne kaže šta se dogodilo.

Žena je odmah ispričala sve sestri i slučaj prijavila policiji i tada je na lekarskom pregledu ustanovljeno da je imala stravične povrede i da je silovana. Zet je u besu gurao zvono za šurenje svinja u genitalije tašte da bi se iživljavao nad njom. Osumnjičeni je uhapšen, a nekoliko godina pre ovoga, navodno njegova majka je prijavila da je silovao. On je tad proveo godinu dana u zatvoru ali je pušten jer je njegova majka kasnije odustala od optužbi.

Vladan je na saslušanju priznao zločin, ali je rekao da ne zna zbog čega je to uradio i da je bio pijan.

Inače, Verina ćerka s Vladanom ima četvoro dece. Silovana žena je preminula pre donošenja presude i, kako su tada rekli njeni najbliži, ona se nikada nije oporavila od užasa koji je doživela.

Nakon ponovljenog suđenja, Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu preusud Višeg suda u Beogradu kojom je silovatelj osuđen zbog krivičnih dela silovanje i teške telesne povrede.

Istom presudom mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanje predmeta i to dva metalna zvona, za koje su mediji preneli da su "zvona za šurenje svinja" i da je njima napastvovao taštu dok mu je supruga bila odsutna.

Prvom prvostepenom presudom, Vladan je bio osuđen na godinu dana i 11 meseci zatvora samo zbog nanošenja telesnih povreda tašti, ali je nakon ponovljenog suđenja osuđen i za silovanje.