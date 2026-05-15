Jedan 41-godišnjak šokirao je porodicu kada se pojavio na bdenju povodom sopstvene sahrane!

Čovek se obreo u kući svoje majke u gradu Alagoinjašu na severoistoku Brazila, saopštila je lokalna policija te 2012. godine.

Inspektor Roberto Lima rekao je telefonom za AP da je Žoze Markoš Araužo identifikovao telo u mrtvačnici kao telo svoga brata Žilberta.

Lima je kazao da je Markoš prevezao bratovljevo telo u roditeljsku kuću gde je održano bdenje.

"Nesporazum je nastao kada je prostrujala vest da je ubijen perač automobila", rekla je Markošova supruga Ana Paula za novinski internet portal UOL.

"Policija je nazvala mog supruga i rekla mu da mu je brat ubijen i da se njegovo telo nalazi u mrtvačnici", objasnila je ona. Lima je ocenio da je konfuzija sasvim razumljiva.

"Dva čoveka su veoma ličila jedan na drugog i oba su radila u perionici automobila", rekao je Lima dodajući da je čovek čije je telo bilo doneto u mrtvačnicu Ženivaldo Santoš Gama. On je dodao i da za sada nema druge podatke o Gami.

Nekoliko sati pre sahrane u ponedeljak "jedan Žilbertov prijatelj ga je video kako hoda ulicom i rekao mu da ga porodica oplakuje", kazao je Lima.

"Zato je on otišao u majčinu kuću da svima potvrdi da je veoma živ", rekao je policijski inspektor.

Kada se Žilberto pojavio na sopstvenom bdenju, "neki ljudi su pali u nesvest, a drugi su se preplašili i pobegli. To je bio veliki šok", rekla je porodični prijatelj Marija Menezeš za novinski sajt G1.

"Presrećna sam", rekla je Žilbertova majka Marina Santana.

"Koja majka to ne bi bila nakon što joj je rečeno da joj je sin mrtav, a ona ga posle toga ugleda".