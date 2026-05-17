Telefon sastavljen od daljinskog! Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu u Crnoj Gori vodi disciplinski postupak protiv jednog pritvorenika zbog sumnje da je povezan sa unošenjem mobilnog telefona u ćeliju u kojoj boravi Duško G., optužen za šverc cigareta i pranje novca. Inače, reč je o spravi sastavljenoj od daljinskog za televizor.

Iz ove institucije navode da se i dalje utvrđuju sve okolnosti pod kojima je nedozvoljeni uređaj dospeo u istražni zatvor, kao i ko je učestvovao u njegovom unošenju i korišćenju.

Kako su saopštili iz UIKS-a, službenici obezbeđenja redovno sprovode detaljne pretrese pritvorenika i prostorija u kojima borave lica lišena slobode, sa ciljem sprečavanja unošenja zabranjenih predmeta. Tokom jedne od kontrola pronađen je improvizovani mobilni telefon koji je bio skriven u posebno prepravljenom daljinskom upravljaču za televizor. Upravo zbog načina na koji je uređaj bio sakriven, telefon duže vreme nije bio otkriven uprkos više prethodno obavljenih pretresa ćelije.

- Uprava za izvršenje krivičnih sankcija kontinuirano sprovodi aktivnosti pretresa lica i pretresa i pregleda prostorija u kojima su smeštena lica lišena slobode, a u cilju sprečavanja unosa i posedovanja nedozvoljenih stvari i predmeta u prostorijama UIKS-a - naveli su iz zatvora za Vijesti.

Prema informacijama iz istrage, zatvorski čuvari su i ranije sumnjali da Duško G. koristi nedozvoljena sredstva komunikacije, zbog čega su više puta kontrolisali prostoriju u kojoj je smešten. Međutim, uređaj je pronađen tek nakon poslednjeg detaljnog pregleda, kada je utvrđeno da je daljinski upravljač zapravo služio kao improvizovani telefon za komunikaciju sa spoljnim svetom.

Iz UIKS-a ističu da su nakon otkrivanja telefona preduzete dodatne mere i radnje iz njihove nadležnosti, ali da pojedini detalji još nisu do kraja rasvetljeni. Posebno se ispituje na koji način je telefon unet u zatvor, kome je bio namenjen i da li je u slučaj bilo uključeno više osoba. Zbog toga, kako navode, za sada ne mogu iznositi više informacija u javnost.

Istovremeno, očekuje se reakcija Specijalnog državnog tužilaštva, koje bi trebalo da utvrdi da li je Duško G. preko ovog uređaja komunicirao sa osobama van zatvora o predmetima koji se protiv njega vode, kao i da li je eventualno bilo pokušaja uticaja na svedoke ili ometanja istrage.

Tereti se za šverc cigareta

Duško G. uhapšen je u maju prošle godine zbog sumnje da je sa Sanderom S. organizovao međunarodnu kriminalnu mrežu za šverc cigareta. Prema navodima SDT-a, grupa je delovala u više država Evrope i Azije tokom 2020. i 2021. godine, a budžet Crne Gore oštetila za više od 18 miliona eura. Viši sud je ranije blokirao imovinu Golubovića, članova njegove porodice i ostalih optuženih u ovom predmetu.

