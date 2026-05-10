Žena je na TikToku podelila svoje iskustvo sa nedavnog leta.

U videu je objasnila da je kupila novi USB kabl za punjenje za putovanje jer nije imala svoj sa sobom, a trebalo joj je da napuni mobilni telefon. Nije previše razmišljala o kupovini dok nije uključila kabl u utičnicu pored sedišta i shvatila kakvu je grešku napravila.

Plavi kabl za punjenje se odmah upalio i počeo da treperi čim ga je povezala sa telefonom i nastavio je da svetli jarko plavim svetlom duž svoje dužine dok se uređaj punio.

U opisu videa, napisala je: „Kupila sam ovaj USB punjač samo za ovaj let. Nisam ga ranije koristila. Uskoro ću postati najomraženija osoba u avionu.“ U dodatnom komentaru, navela je da će putnici „morati da sačekaju vreme za spavanje“ da bi osetili puni efekat njenog kabla, svesna da oni koji sede pored nje neće moći da zaspu zbog jakog svetla.

Komentari ispod njene objave nisu joj bili od velike utehe. Mnogi su potvrdili da su takvi kablovi izuzetno iritantni, posebno kada su svetla u kabini isključena i putnici pokušavaju da se smeste da spavaju.

„Imam isti, bukvalno zaslepljuje u mraku. Čoveče, zašto uopšte treperi?“, napisala je jedna osoba. Druga je podelila svoje iskustvo: „Na dugom noćnom letu, pored mene je sedeo tinejdžer sa takvim kablom. Skoro sam zaplakala kada sam ga videla kako ga uključuje.“ Treća je komentarisala: „Zaista ne razumem zašto ih uopšte prodaju na aerodromu. Videla sam to nekoliko puta.“

Neki korisnici su istakli da takvi kablovi često imaju dugme za gašenje svetla, što je Sara mogla da poštedi sebe od neprijatnosti. Drugi su pokušali da je uteše, navodeći da nije prva osoba koju su videli sa tako blistavim punjačem. Jedna stjuardesa je rekla: „Iznenadili biste se koliko puta sam ih videla.“