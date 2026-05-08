Jedna putnica postala je glavna tema na društvenim mrežama nakon što je tokom leta slučajno unela predmet zbog kojeg je, kako sama kaže, postala „najomraženija osoba u avionu“.

Naime, tokom putovanja kupila je novi USB kabl za punjenje telefona, ne sluteći da će upravo on izazvati frustraciju među putnicima.

Kupovina koja se pretvorila u problem

Svoje iskustvo podelila je na TikToku, objašnjavajući da joj je bio potreban kabl kako bi tokom leta napunila telefon. Pošto nije imala svoj punjač, kupila je prvi koji je pronašla na aerodromu.

Međutim, čim ga je uključila u utičnicu pored sedišta, shvatila je šta nije primetila prilikom kupovine.

Kabl je počeo da svetli i treperi jarkom plavom bojom celom svojom dužinom dok je punio telefon, stvarajući veoma upadljivo svetlo u kabini aviona.

U opisu videa napisala je:

„Kupila sam ovaj USB kabl samo za ovaj let. Nisam ga ranije koristila. Upravo ću postati najomraženija osoba u avionu.“

Dodala je i da će pravi problem nastati kada se svetla u kabini ugase i putnici pokušaju da spavaju.

Putnici odmah prepoznali problem

Njena objava brzo je izazvala veliki broj komentara ljudi koji su već imali slična iskustva sa LED kablovima za punjenje.

Mnogi su napisali da su takvi kablovi posebno iritantni tokom noćnih letova, jer jaka svetlost otežava odmor putnicima u blizini.

„Imam isti takav kabl, bukvalno zaslepljuje u mraku“, napisala je jedna korisnica.

Drugi su priznali da su se već susretali sa sličnim situacijama u avionu, posebno na dugim interkontinentalnim letovima kada se kabina potpuno zamrači.

Zašto su ovakvi kablovi popularni

LED kablovi postali su popularni jer olakšavaju pronalaženje telefona i priključka u mraku, a mnogi ih kupuju zbog modernog izgleda. Ipak, u zatvorenim prostorima poput aviona njihovo osvetljenje može biti veoma neprijatno za okolinu.

Zbog toga mnogi putnici danas biraju obične kablove bez svetlećih efekata, posebno kada putuju noću ili dele mali prostor sa drugim ljudima tokom leta.