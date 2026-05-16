Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu predložilo je određivanje pritvora za G. T. kojeg terete da je tukao oca i gurnuo ga niz stepenice.

Sumnjiče ga da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Predlog za pritvor upućen je Osnovnom sudu u Sokocu 15. maja 2026. godine.

Prema navodima tužilaštva, G. T. sumnjiče da je 13. maja 2026. godine oko 21.05 u opštini Istočna Ilidža, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i duševno zdravlje svog oca V. T.

Ističe se da je u porodičnoj kući, nakon kraće verbalne rasprave, osumnjičeni fizički napao oca tako što ga je udario otvorenom šakom u predelu grudi, a zatim ga gurnuo niz stepenice sa prvog sprata kuće.

Tom prilikom V. T. je zadobio povredu glave u vidu rasekotine, kao i povredu leve šake sa potpunom dislokacijom falange palca, što je konstatovano u medicinskoj dokumentaciji JZU "Bolnica Srbija".

Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog bojazni da bi osumnjičeni, ukoliko bude pušten na slobodu, mogao ponoviti isto ili učiniti drugo krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

Alo/Nezavisne

