Tokom dana došlo je do teške saobraćajne nezgode na magistralnom putu Bijelo Polje - Mojkovac, kada je vozač putničkog automobila iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu i sleteo u kanal pored puta.

- Nezgoda se dogodila u mestu Slijepač most. Iz za sada neutvrdjenih razloga jedno vozilo je sletelo sa puta u kom su bila dva putnika kod kojih su konstantovane telesne povrede. Na licu mesta su bili vatrogasci-spasioci, hitna medicinska služba kao i policija - rekao je za RINU Edin Kolić, komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Povređeni putnici su prevezeni u bolnicu, a prema prvim informacijama sa terena nisu životno ugroženi.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

BONUS VIDEO