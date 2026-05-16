U današnjoj teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na Iriškom vencu, u kojoj su učestvovali motocikl i automobil, teško je povređen vozač dvotočkaša.

Na licu mesta bili su Hitna pomoć, vatrogasci i policija.

U automobilu je bila porodica sa dvoje dece, ali oni srećom nisu povređeni.

Kako se može videti na snimku sa mesta udesa, materijalna šteta je velika.

Posle strahovitog udarca i automobil i motocikl su sleteli sa puta i potpuno smrskani ostali su u kanalu do završetka uviđaja i uklanjanja.

BONUS VIDEO