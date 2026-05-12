I zaista, moderni pametni telefoni danas imaju sisteme koji sprečavaju klasično "prepunjavanje" baterije.
Međutim, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da je celonoćno punjenje potpuno bezazleno.
Telefon se ne prepunjava, ali baterija ipak trpi
Savremeni telefoni automatski prekidaju punjenje kada baterija dostigne 100 odsto.
Ipak, problem nastaje jer aplikacije u pozadini stalno troše malu količinu energije.
Kada baterija padne sa 100 na 99 odsto, telefon ponovo počinje da se puni.
Taj proces se tokom noći ponavlja više puta i upravo on može ubrzati starenje litijum-jonske baterije.
Najveći neprijatelj baterije je toplota
Tokom punjenja telefon se zagreva, a visoka temperatura jedan je od glavnih razloga zbog kog baterije vremenom gube kapacitet.
Situacija može biti još gora ako telefon punite:
- ispod jastuka
- na krevetu
- na mekanim površinama bez ventilacije
Takvi uslovi zadržavaju toplotu i povećavaju opterećenje baterije.
Stručnjaci savetuju jedno pravilo
Prema preporukama stručnjaka, baterija najduže traje kada se nivo napunjenosti održava između:
- 20 odsto
- 80 odsto
Redovno pražnjenje do 0 odsto ili stalno držanje na 100 odsto može ubrzati propadanje baterije.
Zbog toga mnogi preporučuju kraća punjenja tokom dana umesto jednog dugog punjenja preko noći.
Proizvođači pokušavaju da reše problem
Mnogi moderni telefoni danas imaju funkcije poput:
- optimizovanog punjenja
- adaptivnog punjenja
Te opcije prate vaše navike i usporavaju punjenje nakon 80 odsto, kako bi telefon dostigao 100 odsto tek neposredno pre nego što se probudite.
Na taj način baterija manje vremena provodi pod opterećenjem.
Kako dodatno da sačuvate bateriju
Stručnjaci preporučuju i nekoliko dodatnih saveta:
- koristite originalne ili sertifikovane punjače
- ne izlažite telefon velikoj vrućini
- redovno čistite port za punjenje
- smanjite osvetljenost ekrana
- isključujte Bluetooth, NFC i Wi-Fi kada ih ne koristite
Male promene u svakodnevnim navikama mogu značajno produžiti vek baterije i usporiti gubitak kapaciteta telefona.
