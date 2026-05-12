I zaista, moderni pametni telefoni danas imaju sisteme koji sprečavaju klasično "prepunjavanje" baterije.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da je celonoćno punjenje potpuno bezazleno.

Telefon se ne prepunjava, ali baterija ipak trpi

Savremeni telefoni automatski prekidaju punjenje kada baterija dostigne 100 odsto.

Ipak, problem nastaje jer aplikacije u pozadini stalno troše malu količinu energije.

Kada baterija padne sa 100 na 99 odsto, telefon ponovo počinje da se puni.

Taj proces se tokom noći ponavlja više puta i upravo on može ubrzati starenje litijum-jonske baterije.

Najveći neprijatelj baterije je toplota

Tokom punjenja telefon se zagreva, a visoka temperatura jedan je od glavnih razloga zbog kog baterije vremenom gube kapacitet.

Situacija može biti još gora ako telefon punite:

ispod jastuka

na krevetu

na mekanim površinama bez ventilacije

Takvi uslovi zadržavaju toplotu i povećavaju opterećenje baterije.

Stručnjaci savetuju jedno pravilo

Prema preporukama stručnjaka, baterija najduže traje kada se nivo napunjenosti održava između:

20 odsto

80 odsto

Redovno pražnjenje do 0 odsto ili stalno držanje na 100 odsto može ubrzati propadanje baterije.

Zbog toga mnogi preporučuju kraća punjenja tokom dana umesto jednog dugog punjenja preko noći.

Proizvođači pokušavaju da reše problem

Mnogi moderni telefoni danas imaju funkcije poput:

optimizovanog punjenja

adaptivnog punjenja

Te opcije prate vaše navike i usporavaju punjenje nakon 80 odsto, kako bi telefon dostigao 100 odsto tek neposredno pre nego što se probudite.

Na taj način baterija manje vremena provodi pod opterećenjem.

Kako dodatno da sačuvate bateriju

Stručnjaci preporučuju i nekoliko dodatnih saveta:

koristite originalne ili sertifikovane punjače

ne izlažite telefon velikoj vrućini

redovno čistite port za punjenje

smanjite osvetljenost ekrana

isključujte Bluetooth, NFC i Wi-Fi kada ih ne koristite

Male promene u svakodnevnim navikama mogu značajno produžiti vek baterije i usporiti gubitak kapaciteta telefona.