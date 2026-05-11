Optuženi za ubistvo Igora Nedovića, Arjan R. i najmanje još dvojica plaćenika škaljarskog klana uhapšena su jutros u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), saznaju "Vijesti" iz više izvora.

Prema nezvaničnim podacima među uhapšenima su i osumnjičeni za ubistvo u Podgorici, u julu prošle godine.

"Vijesti" saznaju da su pripadnici bezbednosnog sektora danima nadzirali i pratili dio te kriminalne ekipe, a da su jutros uz podršku Protivterorističke jedinice policije upali u dva štek stana i lišili slobode plaćenike škaljarskog klana i njihove pomagače.

