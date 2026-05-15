Deluje logično i bezazleno, ali stručnjaci upozoravaju da upravo tada punjenje telefona preko zidne utičnice može predstavljati ozbiljan rizik.

Problem nije u samom telefonu, već u električnoj mreži kroz koju tokom udara groma mogu proći ogromni skokovi napona.

Kako grom može oštetiti telefon?

Iako mobilni telefon ne „privlači“ munju, kablovi i kućne instalacije mogu preneti snažan električni udar direktno do uređaja koji se puni.

Ako grom udari u blizini kuće, trafostanice ili električne mreže, višak struje može za svega nekoliko sekundi proći kroz utičnice i izazvati:

pregorevanje telefona

oštećenje baterije

kvar punjača

oštećenje cele električne instalacije

rizik od strujnog udara

Stručnjaci upozoravaju da u ekstremnim situacijama posledice mogu biti mnogo ozbiljnije od običnog kvara uređaja.

Najveća greška koju mnogi prave tokom oluje

Veliki broj ljudi upravo tokom nevremena ostavlja telefone, laptope i druge uređaje priključene na punjač „za svaki slučaj“.

Međutim, stručnjaci tvrde da je mnogo bezbednije:

napuniti uređaje pre dolaska oluje

koristiti prenosne baterije (power bank)

puniti telefon preko laptopa koji nije uključen u struju

Na taj način uređaj nije direktno povezan sa električnom mrežom kroz koju prolaze udari napona.

Prenaponska zaštita nije svemoćna

Mnogi veruju da ih produžni kablovi sa prenaponskom zaštitom potpuno štite od udara groma.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da čak ni takva zaštita ne može uvek sprečiti štetu kod veoma jakih udara ili direktnog udara munje u blizini objekta.

Uređaji koje bi trebalo isključiti tokom grmljavine

Tokom jakih oluja savetuje se da iz utičnica isključite:

televizore

računare

konzole

rutere

punjače

velike kućne aparate

Na taj način smanjuje se rizik od skupih kvarova i oštećenja elektronike.

Telefon može biti ključan tokom nevremena

Stručnjaci podsećaju da telefon tokom nevremena može biti veoma važan za:

hitne pozive

praćenje upozorenja

komunikaciju sa porodicom

informacije o nestanku struje

Upravo zato preporučuju da se uređaji napune na vreme, pre nego što oluja stigne.