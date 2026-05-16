Nemanja Šućurović pravosnažno je osuđen na 14 godina zatvora zbog nasilja u porodici, odnosno jer je tukao i zlostavljao suprugu, Sonju Radoš (50) koja je, usled zadobijenih povreda, preminula.

Sonja, inače sestra muža voditeljke Ane Pendić Radoš, trpela je zlostavljanje od juna 2023. do 21. juna 2024. godine, kada je njeno telo i pronađeno u stanu na Voždovcu.

Tukao i ucenjivao

Presudom Višeg suda u Beogradu od 25. decembra 2025. godine, Šućurović je oglašen krivim što je u periodu od juna 2023. godine pa do 21. juna 2024.godine, u stanu Sonje Radoš, "bezobzirnim ponašanjem": ograničavao njeno kretanje na odlazak na posao i vraćanje kući u tačno određeno vreme, ucenjivao je da će sa njom ostati u vezi ukoliko mu da novac u iznosu od 15.000 evra, ponižavao je tako što je od oštećene zahtevao da sama bira gde će je udariti, da u tišini prima udarce braneći joj da ispušta glas, nakon nanetih povreda u predelu glave je oštećenu vodio u kupatilo, stavljao joj puder i začešljavao joj kosu tako da se povreda ne vidi, primenom nasilja i koristeći sredstva podobna da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, ugrozio integritet oštećene, ustanovio sistem kažnjavanja u slučaju neposlušnosti, oštećenoj je zadavao udarce rukama stisnutim u pesnice, nogama, okruglim delom varjače i plastičnim delom šrafcigera.

Kako je Viši sud u Beogradu utvrdio, 21.juna 2024. godine, nakon verbalne rasprave i najave optuženog da će raskinuti vezu, Šućurović i Sonja su se ponovo posvađali.

- Optuženi je oštećenu počupao za kosu, gurnuo je i nogom šutnuo, usled čega je došlo do nastanka tromboze, pa je kao komplikacija nastupila trombna embolija i izazvala smrt oštećene, pri čemu je bio svestan da svojim radnjama može prouzrokovati zabranjenu posledicu, ali se olako držao da do toga neće doći ili da će moći da je spreči - navodi se u presudi Višeg suda u Beogradu.

Nepobitni dokazi

Prvostepenom presudom, Šućurović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina, a sud mu je izrekao i meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to 197.000 dinara i 39.965 evra.

Nakon sednice veća održane 17. aprila 2026. godine, Apelacioni sud u Beogradu je doneo presudu kojom je potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu.

Prema nalaženju Apelacionog suda, "prvostepeni sud je na nesumnjivo utvrđeno činjenično stanje pravilno primenio krivični zakon nalazeći da se u radnjama okrivljenog stiču sva zakonska obeležja krivičnog dela nasilje u porodici".

- Pravilno je prvostepeni sud u skladu sa svojim ovlašćenjima, ne povređujući identitet optužbe, činjenično stanje upodobio izvedenim dokazima, te krivično pravne radnje okrivljenog pravno kvalifikovao - navodi se u odluci Apelacionog suda.

Obrazloženje odluke

Po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud je odlučujući o krivičnoj sankciji, pravilno utvrdio i cenio sve okolnosti koje su od uticaja na odluku o krivičnoj sankciji.

- U tom smislu, prvostepeni sud posebno olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog nije našao, pa je ceneći stepen krivice okrivljenog, okolnosti pod kojima je krivično delo izvršeno, te da je oštećena svojim ponašanjem ničim nije doprinela niti dala povod za radnje okrivljenog, pravilno je postupio kada je okrivljenog Šućurovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina - navodi se u odluci.

Kako pojašnjavaju, izrečena krivična sankcija srazmerna težini izvršenog krivičnog dela i ista je nužna za postizanje svrhe izricanja krivičnih sankcija.

- Takođe, prvostepeni sud je pravilno postupio kada je prema okrivljenom Šućuroviću izrekao meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to novca u napred navedenim iznosima, pravilno nalazeći da se radi o predmetu za koje je iz moralnih razloga oduzimanje neophodno - navodi se u odluci Apelacionog suda u Beogradu.

Alo/Blic

BONUS VIDEO