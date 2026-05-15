Služba za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsile su načelnika Policijske uprave za grad Beograd V. M. i odredila mu zadržavanje do 48 sati.

V.M. je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku.

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M., navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Kako se dodaje, V.M. je određeno je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. U tom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.

Kako saznaje RTS, uhapšeni pripadnici policije umešani u slučaj nestanka muškarca članovi su obezbeđenja V. M..

Tri policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku, u kojem je poslednji put viđen A. N, koji je nestao 12. maja, su uhapšeni juče.

Prethodno su u tom slučaju uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo. Pod optužbom da je donela pištolj, uhapšena je i supruga osumnjičenog za ubistvo.