Marin Golub (46), obožavalac NDH koji je usred kafića nasmrt izrešetao načelnika kriminalističke policije Roberta Grileca (52) iz Krapine u Hrvatskoj, preminuo je u bolnici. Nakon zločina on je pucao sebi u glavu i zadobio teške povrede, ali je posle višednevne borbe lekara preminuo! Žrtva i ubica bili su istaknuti u veličanju etničkog čišćenja Srba u toj zemlji!

Marin Golub je posle zločina sanitetomprebačen u Kliničku bolnicu Dubrava, gde je juče ujutru preminuo. Inače, njegova žrtva Robert Grilec je sahranjen dan ranije na lokalnom groblju uz prisustvo porodice, rođaka i prijatelja, koji su došli na groblje da ga isprate do njegove večne kuće.

Zločin se odigrao u nedelju oko 8 sati u jednom kafiću u Krapini, kada je načelnik naručivao kafu, a ubica prišao za njegov sto i u njega ispalio tri metka koja su ga usmrtila na licu mesta.

U pitanju je Marin G., komšija ubijenog načelnika policije, koji je nakon zločina izašao ispred kafića i ispalio metak u sebe. Njega su lekari helikopterom transportovali do Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, gde mu se doktori bore za život.



Marin G. je odranije poznat policiji zbog svog problematičnog ponašanja, a njegove aktivnosti na društvenim mrežama zgrozile su čitavu javnost na Balkanu. Na Fejsbuku osumnjičenog Marina vidi se kako je bio opčinjen zločinačkom NDH i da je kačio njihove fotografije. Najviše je privukla pažnju -bela fotografija na kojoj je vozilo s ustaškim grbom, šahovnicom koja počinje belim poljem, dok pored vozila salutiraju vojnici u ustaškim i nacističkim uniformama. Bio je fasciniran ozloglašenom Nezavisnom Državom Hrvatskom koja je postojala od 1941. do 1945. i koja je izvršila genocid nad Srbima, vršila sistematsko istrebljavanje ne samo Srba, već i Jevreja, Roma i protivnika ustaškog režima. Procenjuje se da je samo u Jasenovcu ubijeno 500.000 Srba, a da je na teritoriji NDH umoreno više od milion pripadnika srpske nacionalnosti i pravoslavaca. Uprkos tome, to nije smetalo Marinu G. da se oduševljava takvom monstruoznom tvorevinom. Inače je, kako navode hrvatski mediji, ranije sekirom napao svoju majku i bratanca. U pretresu su mu tada našli šmajser iz Drugog svetskoga rata, ručno izrađenu dvocevku, gomilu municije, ali i delove za kalašnjikov, četrnaest opruga, 45 udarnih igli, 15 mehanizama za okidanje. Bio je često nasilan, a još uvek nije poznato zbog čega je Marin usmrtio Roberta.

Inače, i sam Robert je imao prošlost koja mu nije na čast. Naime, 1995. Grilec je učestvovao u zločinačkoj akciji „Oluja”, koja predstavlja najveće etničko čišćenje u Evropi nakon Drugog svetskog rata, kada je proterano više od 250.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta, a na hiljade Srba je ubijeno, i dece, starijih i žena. Za svoje učešće u ovom krvavom piru je čak nagrađen.

- Zbog svojih rezultata rada, za profesionalno, kvalitetno i stručno izvršene policijske zadatke dodeljeno mu je više prigodnih nagrada Policijske uprave krapinsko-zagorske, a takođe je odlikovan Spomenicom domovinske zahvalnosti 2018. godine. Robert je imao status hrvatskog branitelja, a kao službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave krapinsko-zagorske, učestvovao je u operativnoj akciji „Oluja“ 1995. godine - objavili su iz PU krapinsko-zagorske oduševljeni etničkim čišćenjem.

Utvrđuju se okolnosti ubistva Roberta Grileca.

