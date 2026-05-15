Sudski veštak za telekomunikacije Dragomir Vasiljević i stručnjak za informacione tehnologije Bojan Komarica, danas su pred Višim sudom u Beogradu dali potpuno suprotna mišljenja o tome da li je Zoran Marjanović 2. aprila 2016. u vreme kada je prema optužnici ubijena njegova supruga, pevačica Granda Jelena Marjanović, ugasio svoj telefon ili ne.

Vasiljević, koji je svedočio i tokom prvog postupka protiv Zorana Marjanovića, ostao je pri svom mišljenju da je njegov telefon "bio nevidljiv 26 minuta". Njegov kolega Komarica, inače stručni savetnik odbrane, međutim, naveo je da je Vasiljević više puta menjao svoj stav i mišljenje o tome šta se dogodilo sa telefonom Zorana Marjanovića i da on potpuno suprotno, smatra da je telefon bio uključen "jer nema nijednog parametra koji govori da je bio isključen".

- Upoznat sam sa veštačenjem i hoću da se izjasnim hronološki kroz čitav predmet. U prvobitnom veštačenju Vasiljević je kategorično tvrdio da je telefon Zorana Marjanovića bio nedostupan, a onda je kasnije govorio da je možda telefon bio u avio reźimu, u aluminijskoj foliji ili da je bila izvađna baterija, što kod tog modela i nije moguće - osvrnuo se na različite nalaze kolege Komarica tvrdeći da se veštačenje Dragomira Vasiljevića kosi, odnosno da je u suprotsnosti sa izveštajem telefonskog operatera koji su sačinila četiri stručnjaka i u kom se navodi da je "potrebno obezbediti Marijanovićev telefon ili drugi uređaj ali istog modela za najbolje rezultate veštačenja".

- Posmatrajući ponašanje tog telefona na terenu utvrdile bi se promene u signalu i da li će u zadatim uslovima moći da se detektuje uređaj. Međutim, Vasiljević nije to uradio - izjavio je Komarica pred sudom navodeći da nije bilo teško da se Zoranov telefon preuzme iz depoa suda.

On je naveo da smatra da je Marjanovićev telefon bio sve vreme vidljiv na mreži jer nema nijednog parametra koji govori da je bio isključen. Međutim, njegov kolega, ostao je pri svom, potpuno suprotnom stavu:

- Marjanovićev telefon je bio nevidljiv 26 minuta. Meni mobilni uređaji nisu bili ni potrebni za veštačenje - bio je uporan Vasiljević, a odgovarajući na pitanja branilaca o tome zbog čega iz depoa suda nije uzeo Marjanovićev telefon i veštačio aparat koji je optuženi koristio u to vreme, odgovorio je da ga "nije poznavao i nije imao naredbu".

Sudski veštak, koji je i ranije pred sudom tvrdio da je Zoran Marjanović telefon isključio od 16.38 do 17.04 sata, kada je prema optužnici Jelena ubijena, ponovo je danas šokirao prisutne u sudnici pričom o tome da su kriminalci "umotavali telefon u foliju od čokolade, da bi se prikrio signal".

Pred sudom je govorio i o tome da je Zoran u to vreme imao najbolji mobilni telefon koji je koštao oko 120.000 dinara, dok je njegova ubijena supruga nosila model osrednjeg kvaliteta, čija je cena bila 25 do 30.000 dinara.

