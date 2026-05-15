Vozač dostave kompanije Amazon jedva je izbegao odlazak u zatvor nakon što ga je kamera sa kuće snimila kako krade porodičnu mačku iz dvorišta. Reč je o 41-godišnjem Katalinu Stankuu, koji je tokom dostave paketa u mestu Eland u Zapadnom Jorkširu uzeo trogodišnju mačku Noru i odneo je svojim automobilom.

Kamera sa ulaznih vrata zabeležila je trenutak kada je dostavljač nekoliko trenutaka posmatrao mačku, a zatim je podigao i stavio u vozilo. Porodica je potom snimak objavila na društvenim mrežama, a zahvaljujući registarskim tablicama policija je uspela da pronađe osumnjičenog u Oldamu. Mačka je tri dana kasnije vraćena vlasnicima nepovređena.

Tokom suđenja, Stanku je tvrdio da nije imao nameru da ukrade ljubimca, već da je mislio da je mačka lutalica koju je zatekao napolju po kiši. Iako je policiji ranije rekao da je primetio ogrlicu na životinji, kasnije je pred sudom promenio iskaz i naveo da ogrlicu nije video.

Na kraju je priznao krivicu prema novom britanskom Zakonu o otmici kućnih ljubimaca iz 2024. godine. Sud mu je izrekao kaznu od osam nedelja zatvora uslovno na godinu dana, društveno koristan rad i novčanu odštetu porodici. Nora je vraćena kući i nije bila povređena.

BONUS VIDEO