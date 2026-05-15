Na crnogorskom primorju ponovo je registrovana izuzetno opasna i otrovna riba – srebrnopruga napuhača, poznata i kao fugu. Ova invazivna vrsta sve češće se pojavljuje u Jadranu, a stručnjaci upozoravaju na oprez prilikom bilo kakvog kontakta, kako ribara, tako i turista.

Stručnjaci iz Instituta za biologiju mora naglašavaju da povećano prisustvo alohtonih i invazivnih vrsta, uključujući napuhače, direktno prati klimatske promene i rast temperature mora. Ihtiolog dr Aleksandar Joksimović podseća da je prvi nalaz srebrnoprugog napuhača u Crnoj Gori zabeležen još 20. jula 2015. godine, kada su ribari u Rafailovićima na dubini od pet do šest metara u mreži pronašli nepoznatu vrstu. Analiza je pokazala da se radi o jednom od najotrovnijih stanovnika Mediterana.

“Napuhane ribe nisu agresivne i ne napadaju čoveka, ali predstavljaju ozbiljnu opasnost zbog snažnog toksina koji sadrže. Otrov je termostabilan, što znači da ga ni kuvanje ni pečenje ne mogu neutralisati”, upozorava dr Joksimović. Najveća koncentracija otrova nalazi se u unutrašnjim organima, ali tragovi toksina mogu biti prisutni i na koži, zbog čega ribari moraju koristiti zaštitne rukavice.

Institut apeluje na ribare da svaku nepoznatu ili neuobičajenu vrstu prijave stručnjacima, kako bi se podaci evidentirali i uključili u međunarodne baze invazivnih morskih organizama. Poslednji nalaz srebrnoprugog napuhača zabeležen je pre nekoliko nedelja u blizini Budve.

Uticaj klimatskih promena na morski ekosistem

Prema rečima dr Joksimovića, istraživanja su pokazala da temperatura mora na dubinama od 300 metara sada dostiže 15 do 16 stepeni, što je značajan porast u odnosu na ranijih 12–13 stepeni. Ove promene omogućavaju širenje vrsta koje ranije nisu bile prisutne u Jadranu, čime se menja kompletan morski ekosistem. Institut poziva na saradnju naučnih institucija, ribara i nadležnih ministarstava u cilju praćenja i regulacije ovih vrsta.

Fugu riba – smrtonosni japanski delikates

Fugu riba, čiji toksin može biti smrtonosan i u tragovima, u Japanu se priprema kao vrhunski kulinarski specijalitet. Priprema zahteva decenijsku obuku, a samo polovina kandidata polaže ispit uspešno. Tokom procesa čišćenja, kuvari pažljivo odstranjuju glavu, kožu i otrovne iznutrice, dok meso služi u dekorativnim oblicima – latice, planine Fudži, paunovi i leptiri – koji su pravi umetnički performans.

Najopasniji deo ribe su jajnici, creva i jetra, jer sadrže tetrodotoksin koji izaziva paralizu i može dovesti do smrti. Uprkos riziku, fugu je u Japanu simbol luksuza, a vrhunski restorani naplaćuju užitak konzumiranja ove ribe i do 200 evra po porciji.

Historija fugu ribe u Japanu pokazuje da je ova vrsta dva puta bila zabranjivana – tokom Edo i Meidži perioda – da bi se kasnije ponovo vratila na trpeze, osim za cara, kojem je konzumacija zabranjena iz bezbednosnih razloga, piše Buka.